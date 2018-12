Mit Denkmalpflege den Klimaschutz unterstützen

Mosbach.Die Frage, wie man die Anforderungen der Denkmalpflege und die Nutzung erneuerbarer Energien verbinden kann, beantwortet derzeit eine Wanderausstellung des Landesamtes für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, die im Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises gezeigt wird. Bei der Eröffnung wies Landrat Dr. Achim Brötel darauf hin, dass der Landkreis nicht nur eine große Geschichte habe, sondern zugleich bei der Produktion erneuerbarer Energien in Baden-Württemberg ganz vorne sei. Beides in Baudenkmälern zu vereinen, sei daher eine sehr spannende, aber, wie die Ausstellung deutlich mache, durchaus machbare Aufgabe.

Kollektoren in der Bausubstanz

Dies bestätigten auch die beiden Referentinnen des Abends, Dr. Claudia Mohn, Leiterin des Referats Spezialgebiete beim Landesamt, und die dortige Expertin für Bauphysik, Silke Vollmann. Anhand konkreter Beispiele, die in der Ausstellung dokumentiert werden, zeigten beide, wie man beispielsweise mit unauffällig in die Bausubstanz eingefügten Kollektoren Energie gewinnen könne, ohne dabei das Erscheinungsbild des Kulturdenkmals nachteilig zu verändern. Mit etwas Kreativität ließen sich so Baudenkmäler in gut bewohnbare Objekte verwandeln. „Denkmalschutz und Klimaschutz sind wichtige öffentliche Belange. Daher sollte einvernehmlich mit den am Bau Beteiligten versucht werden, denkmalgerechte und energieeffiziente Konzepte zu entwickeln“, so das Fazit. Bei einem anschließenden Rundgang erläuterten Uwe Krück (Architektenbüro Dorbath und Partner) und Energieberater Bernd Bosan die energetische Sanierung eines denkmalgeschützten Wohn- und Geschäftshauses in der Hauptstraße in Mosbach. Die Energie-Agentur des Neckar-Odenwald-Kreises (EAN) mit Uwe Ristl ist Kooperationspartner der Ausstellung und informierte mit einem Stand.

