Mit der Aussaat begonnen

Götzingen.Das „Help! Sommermärchen-Team“ verbuchte mit seinem Benefiz-Konzert am 23. März einen tollen Erfolg. Jetzt steht die Realisierung der anvisierten Teilnahme am Projekt „Blühender Naturpark“ des Naturpark Neckartal-Odenwald an. Die Aussaat der an die lokalen Bedingungen bestens angepassten sogenannten „gebietsheimischen“ Samenmischung wurde bereits in Angriff genommen (Bild). Rund 5,5 Hektar sollen auf Gemarkung Götzingen dabei langfristig und nachhaltig in Wildblumenwiesen umgewandelt werden zum Nutzen und Erhalt der Schmetterlings- und Insektenvielfalt beziehungsweise zum Schutz der Natur. Bild: Walter Jaufmann

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.04.2019