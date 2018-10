Mit der Walze den Brunnen beschädigt

Buchen. Da Teile eines landwirtschaftlichen Anbaugeräts an einer Unfallstelle in der Morretalstraße in Hettigenbeuern zurückblieben, konnte die Polizei den Verursacher des Schadens an einem Sandsteinpfosten ermitteln. Laut den Beamten war ein Mann am Montagmittag beim Rechtsabbiegen mit einer an einem Traktor angebauten Walze an der Brunnenabgrenzung hängengeblieben. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Ein an der Unfallstelle zurückgebliebenes Bauteil der Walze führte den Beamten letztendlich zu dem Traktorfahrer. Die Polizei versucht nun, den Hergang des Unfalls zu klären. Der Schadensverursacher muss mit einer Anzeige rechnen.

