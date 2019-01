Mit eigener Firma zum Erfolg

Hainstadt.Anton Schüßler, der 1968 den Grundstein für die Firma Schüßler GmbH Werkzeugbau und Spritzgussteile in Hainstadt gelegt hat, ist am Montag im Alter von 90 Jahren gestorben.

Geboren wurde Anton Schüßler am 28. Juli 1928 in Hainstadt; er hatte acht Geschwister, die alle verstorben sind. Nach dem Schulbesuch begann er eine Bäckerlehre, die er jedoch wegen seiner Mehlallergie abbrechen musste. So erlernte Anton Schüßler den Beruf des Werkzeugmachers bei der Firma OKW; nach einer Zwischenstation bei der Hardheimer Firma Reum (heute Grammer) gründete er 1968 die Firma Werkzeugbau-Schüßler.

Das Unternehmen bestand zunächst hinter Stellwänden, die es von dem durch seine Frau Marlise geführten Lebensmittelgeschäft abtrennte, ehe es nach und nach expandierte. Hier war ihm seine Gattin, die er 1953 heiratete, eine große Stütze.

Zu seinen Hobbys zählte neben Tischtennis im Besonderen der Fußballsport. In früheren Jahren brachte er sich als aktiver Spieler, Schiedsrichter und Vorsitzender der Spielvereinigung Hainstadt in die Vereinswelt ein; die Spielvereinigung ernannte Anton Schüßler vor einigen Jahren zum Ehrenmitglied. Als Gründungsmitglied des Tennisvereins Hainstadt holte er den „weißen Sport“ in seinen Heimatort.

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Donnerstag, 24. Januar, um 14 Uhr in der Pfarrkirche St. Magnus in Hainstadt statt.

