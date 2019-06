Mit Freude für die Nepal-Hilfe unterwegs

Der gute Zweck stand am Freitag rund um das Alte Rathaus im Vordergrund. Trotz großer Hitze am Nachmittag drehten die Läufer mit Freude ihre Runden für den Schulbau in Nepal.

Buchen. Ein buntes Treiben herrschte am Freitag rund ums Alte Rathaus. Grund dafür war der Nepallauf der Namaste Nepal sAG der Abt-Bessel-Realschule. Die Lehrer Daniel Schäfer und Benjamin Grimm, die die

...