Mit Gesang Hoffnung auf ein Leben in Frieden verbreitet

Buchen.„Heal the world, make it a better place“ – dieser Song von Michael Jackson, den der Chor des Burghardt-Gymnasiums für sein Konzertprogramm einstudiert hatte, war schon früh am Freitagmorgen in den drei Reisebussen zu hören, die sich mit 130 und Schülern, ihrem Schulleiter Jochen Schwab, einigen Eltern und Lehrern auf den Weg nach Frankreich begaben.

Kann man die Welt wirklich „heilen“? Sind die Wunden, die jeder Krieg bei den Menschen aller beteiligten Nationen schlägt, nicht grundsätzlich unheilbar? Je näher die Gruppe der Stadt Verdun kam, desto nachdenklicher wurde die zuvor ausgelassene Atmosphäre, zumal ein von Alexander Kull zusammengestellter und kommentierter Film noch während der Fahrt die Chorgemeinschaft sehr eindrücklich auf die Gedenkstätte vorbereitete. Dort angekommen, war das unvorstellbare Grauen der Schlacht von Verdun zu erahnen, bei der 1916 in zehn Monaten auf französischer und deutscher Seite zusammen etwa 320 000 Soldaten für eine Verschiebung der Front um nur wenige hundert Meter starben. Während des Dokumentarfilmes in der Gedenkstätte, beim Blick in das Ossarium, das die Gebeine von über 130 000 nicht identifizierten Soldaten birgt, während des Rundgangs über die noch heute durch unzählige Granateinschläge gezeichnete Landschaft und beim Gang über den Soldatenfriedhof war bei den Mitreisenden aller Altersgruppen eine tiefe Betroffenheit zu spüren. „Lay down your arms, give up the fight!“ – diesen Appell der Rockgruppe „Green Day“, deren Song „21 Guns“ der Schulchor ebenfalls im Gepäck hatte, mochte so manchem an diesem Ort des Schreckens in den Sinn gekommen sein.

Gemeinsam gesungen

Nachdem die Gruppe die erste Nacht im einfach, aber zweckmäßig ausgestatteten „Internat de Sourdon“ verbracht hatte, begann der Samstag mit einer Probe in der „Salle Rustic“ von Montereau, in der am Abend ein „spectacle musical et artistique franco-allemand“ aus Anlass des Kriegsendes vor hundert Jahren stattfinden sollte. Gemeinsam mit den Akteuren und Verantwortlichen des „Collège Paul Eluard“, der Partnerschule des BGB, durfte der Chor des Burghardt-Gymnasiums erleben, wie die verschiedenen Beiträge beider Schulen im Verlauf der Generalprobe unter der künstlerischen Leitung des französischen Lehrers Vincent Rosin zu einem Gesamtprogramm verwoben wurden, in welchem Gesang und Tanz, Theater und Akrobatik, Schattenspiel und Filmkunst miteinander korrespondierten. Die anfängliche Hoffnung der Menschen auf ein baldiges Ende der Kämpfe („An Weihnachten sind wir wieder zuhause!“) wurde auf der Bühne ebenso greifbar wie die Schrecken des Ersten Weltkrieges, welche durch die Leiden der Verwundeten und Traumatisierten noch weit über das Kriegsende hinaus das Leben der Menschen beeinträchtigten.