Mit großem Elan und Sachverstand vielfach aktiv

Buchen.Er ist Buchener durch und durch – und feiert am heutigen Samstag seinen 60. Geburtstag: Die Rede ist von Hubert Alois Kieser, der nicht nur als Technischer Dezernent der Stadtverwaltung, sondern auch in der Vereinslandschaft zahlreiche Akzente setzt.

Abschluss als Bauingenieur

Geboren wurde er als erster von sechs Söhnen der Eheleute Martha und Hubert Kieser am 2. Juni 1958 in Buchen. Nachdem er 1975 an der Abt-Bessel-Realschule die Mittlere Reife ablegte, absolvierte er eine Ausbildung bei der damaligen Buchener Außenstelle des Wasserwirtschaftsamts Heidelberg. Diese erweiterte er nach der Fachhochschulreife um ein Studium an der Fachhochschule Karlsruhe, das er als Bauingenieur (Fachrichtung Verkehrswesen und Wasserbau) abschloss. Nach dem Studium leistete er seinen Zivildienst ab. 1985 beendete Kieser die Ausbildung für den gehobenen bautechnischen Verwaltungsdienst. Der Anstellung beim Wasserwirtschaftsamt Karlsruhe ab April 1985 folgte 1990 die Rückkehr an seine Ausbildungsstätte in Buchen, bei der er bis zu deren im Rahmen der Teileingliederung der unteren Sonderbehörden vollzogenen Auflösung im Jahr 1995 beschäftigt war. Für knappe zwei Jahre pendelte der Jubilar fortan täglich nach Distelhausen, wo er bei der Umweltschutzbehörde des Landratsamts Main-Tauber-Kreis als verantwortlicher Sachgebietsleiter für den gesamten Abwasserbereich wirkte.

Rückkehr in die Heimat

Im Januar 1997 ergab sich die Möglichkeit zur „Heimkehr“ nach Buchen: Als technischer Deponieleiter steuerte und überwachte Hubert Alois Kieser fortan die Betriebsabläufe der Kreismülldeponie „Sansenhecken“. Ein Posten, den er über nahezu zwei Jahrzehnte hinweg mit viel Elan und Sachverstand ausfüllte. Nach siebzehn Jahren trat er schließlich als Technischer Dezernent die Nachfolge von Dr. Wolfgang Hauck an und betreut seitdem das Dezernat „Technische Dienste, Kultur und Stadtentwicklung“. Ebenso hat Kieser die Fachbereichsleitung für den Bereich „Technische Dienste“ mit den Fachdiensten Tiefbau, Hochbau, Abwasser, Gebäudemanagement und Bauhof inne. In den knapp vier Jahren seiner Amtszeit lag der Schwerpunkt auf der Umsetzung diverser Hochwasserschutzmaßnahmen im Buchener Stadtgebiet und der Renaturierung der Morre, dem Bau der Kläranlage in Eberstadt und weiterer Anlagen zur Regenwasserbehandlung. Auch wurde neben weiterer Baugebiete das 5,7 Hektar große Neubaugebiet „Bremmwiese“ südlich der Hollerbacher Straße ausgewiesen.