Mit „Hermann“ durch die Narrenzeit

Die traditionelle Ausgrabung der Faschenacht verlief in Bödigheim nach gewohntem Muster. Und dabei spielten kalter Quark und Heringe eine wichtige Rolle.

Bödigheim. Auch bei den Narren in der Fastnachtsgesellschaft „Bedemer Hannmertli“ wird das Wort Tradition ganz groß geschrieben. Das Mühen um den richtigen Tag und Zeitpunkt für die Eröffnung der Kampagne war offensichtlich. Schließlich fiel der Tag auf einen Sonntag, der FC absolvierte ein Schlüsselspiel und außerdem wird immer zu diesem Datum die Sammlung für die Kriegsgräber durchgeführt. Vorverlegen oder Nachholen – das geht aber auf keinen Fall

Also traf man sich am Sonntag gegen 14 Uhr zur traditionellen Ausgrabung der Faschenacht und war sichtbar bemüht um Schonung derer, die das fröhlich-laute Treiben aus Prinzip ablehnen. Sparflamme war angesagt. Das ließ sich auch ablesen an den wenigen „schwarz-braun-grün-violett“ gekleideten Mitgliedern und am Mangel an Mitgliedern im blauen Gardekostüm.

Den Eid abgelegt

Alles verlief nach gewohntem Muster. Der Vorstand musste auf der Terrasse des Jugendhauses mit dem bloßen linken Fuß in die Schüsseln mit dem kalten Quark steigen, den obligatorischen Hering mit der rechten Hand greifen, den Eid auf die Faschenacht ablegen und den sehr klein geschnittenen Happen schlucken. Der Widerwille gegen diese Kost war deutlich – wenn auch da die Schauspielerei im Vordergrund stand.

Der erweiterte Vorstand legte danach den geforderten Eid ab mit den Worten „Um der Vorstandschaft unsre Treu zu beweisen, müssen auch wir in den Hering beißen. Auf die Fasenacht schwörn wir unsern Eid, ab heut hem wir für nix mehr Zeit. Bis Fasenacht sen mit gut dabei, ab Aschemittwoch hem wir wieder frei. Darauf trinken mir en kräftige Schluck, Bedemer Hannmertli: Hau Ruck Zuck Zuck.“

Alles war also wie sonst. In letzter Sekunde einigte sich ein Rumpfvorstand aus zwei Personen auf einen Namen für das von Sibylle Kuhn gestaltete Maskottchen. „Hermann“ heißt er in dieser Saison – denn erstens musste es ein Bua sein und zweitens galt es, den – möglicherweise – demnächst aus dem Amt scheidenden Ortsvorsteher zu würdigen.

„Hermann Eins“ und „Hermann Zwei“ werden also demnächst gemeinsam die Diensträume der Ortsverwaltung zieren – bis im März das Maskottchen verbrannt wird und die Kommunalwahlen vor der Tür stehen. BW

