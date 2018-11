Mit Instrumenten Geschichten erzählt

Buchen.Die Zuhörer im voll besetzten Joseph-Martin-Kraus-Saal erlebten ein außergewöhnliches musikalisches Experiment. Die Klarinettistin Elisabeth „Betty“ Brose aus Stuttgart und der Flamenco-Gitarristen Jan Pascal Stieber spielten sich auf Einladung des Lions-Clubs Buchen in die Herzen der Zuhörer.

Mit großem Einfühlungsvermögen traten Gitarre und Klarinette in ausdrucksstarke Symbiose aber manchmal auch in bewusste Kontraste. Improvisationen und Eigenkompositionen – wie etwa das Stück „Blaue Stunde“ von Elisabeth Brose- umschmeichelten das Publikum und zogen die Zuhörer in den Bann. Zwischen den einzelnen instrumentalen Beiträgen wurden die Zuhörer durch kurzweilige und humorvolle Dialoge der Künstler in die musikalisch erzählten Geschichten eingeführt.

„Die Klarinette ist meine Stimme, mit der ich Geschichten erzähle“, sagt Betty Brose. So erinnert sie im Laufe des Konzertes an Naftule Brandwein, der in New York als „König der jüdischen Musik galt. Er machte seinem Namen, so „Betty“ Brose, alle Ehre und schlug auch im Umgang mit Frauen immer wieder über die Stränge. In großer Reue spielte er nach seinen Eskapaden herzzerreißend vor dem Rabi. „Betty“ Brose und Jan Pascal Stieber konnten in ihrer musikalischen Interpretation die Reue und Verzweiflung des Herrn Brandwein überzeugend in Klangbilder umsetzen.

Von Freude bis Traurigkeit

Das Konzert umfasste mit seinen Beiträgen die ganze Bandbreite des menschlichen Gefühlslebens, von der unbändigen Freude bis zu der Melancholie und Traurigkeit nach schweren Schicksalsschlägen. Im Stück „ Die goldene Chasene“ wurde musikalisch die Freudenstimmung bei einer Hochzeit erzählt, während beim Stück „Mi hoisch“ eher besinnliche Töne erklangen. Aus dem Bereich des Flamenco wurde zum Beispiel instrumental von einem andalusischen Taugenichts erzählt, der Stierkämpfer werden wollte. Im Stück „Romance de Valentia“ muss sich der künftige Stierkämpfer dem Ritual beugen, und nachts bei Mondschein unbekleidet dem Stier gegenüber treten. Dazu muss er schon seinen ganzen Mut zusammen nehmen. Immer wieder wurde auch die Fantasie des Publikums herausgefordert. „Betty“ Brose und Jan Pascal erwiesen sich als wahre Meister ihrer Instrumente und holten aus ihnen jeweils die ganze Klangfülle heraus. Die Klarinette entließ gelegentlich auch kratzende und schleifende Töne, die wie tiefe Seufzer klangen und bei den Zuhörern unter die Haut gingen – aber stets waren die dargebotenen Klangfacetten kultiviert und von hoher musikalischer Qualität.

Kein Wunder, dass am Ende des Konzertes der Beifall nicht enden wollte. Mit zwei Zugaben, darunter dem Klassiker „Bei mir (in Buchen) biste scheen“ wurden die begeisterten Zuhörer in die Räume des benachbarten BGB entlassen. Dort gab es im Rahmen einer „After-show Lounge“ die Gelegenheit, den Abend gemütlich ausklingen zu lassen und mit den beiden Künstlern ins Gespräch zu kommen. ML

