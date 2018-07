Mit Kindern im Europa Park

Anzeige

Buchen.Die Volksbank Franken besuchte mit rund 210 Kindern des Primax- und VR-Go Clubs den Europa Park in Rust. Begleitet und betreut wurden die Kinder von 21 Mitarbeitern der Volksbank Franken. Schon sehr früh am Morgen ging es los Richtung Europa Park. An der Autobahnraststätte Baden-Baden trafen sich die fünf Busse zur gemeinsamen Weiterreise. Doch zuerst stärkten sich die Kinder mit Brezeln und Getränken. Bei Sonnenschein und sehr warmen Temperaturen erreichten alle den Europa Park. Ungeduldig gingen die Kinder sofort los, um den riesigen Park zu erkunden. Besonders die tollen Achterbahnen, aber auch die verschiedenen Wasserbahnen erfreuten sich großer Beliebtheit. Für die kleineren Kinder gab es ebenso genügend Fahrgeschäfte, so dass der Tag wie im Flug verging. Nach einem tollen Tag im Europa Park kamen alle wieder wohlbehalten zu Hause an. Eine Bildergalerie gibt es auf der Internetseite unter www.volksbank-franken.de.