Mit Kissen und Einkaufswagen fing alles an

Es sieht so leicht aus: Die Spieler der Buchen Maniacs wissen, wie sie mit Inlineskates, Schläger und Puck umzugehen haben. Unser FN-Redakteur wagte sich beim Training ins Abenteuer Inlinehockey.

Buchen. Der Puck donnert mit einem lauten Schlag hinter mir in die Bande. Ich zucke erschrocken zusammen, verliere kurz die Anspannung, schwanke hin und her. Einfach weiterlaufen, ähh rollen, rede ich mir ein und suche das Weite. Weg vom Tor, weg von den Donnerschlägen, erstmal in Ruhe ein paar Bahnen skaten. Johannes Mackert fährt neben mir her und meint: „Gar nicht so übel für den Anfang!“ Der Torhüter der Buchen Maniacs grinst mich an, während ich versuche, möglichst entspannt durch die Halle zu rollen. Um mich herum sausen die anderen Mitglieder des Inlinehockeyteams, schießen auf das Tor, laufen vorwärts, rückwärts, seitwärts. Alles in einer fließenden Bewegung, es sieht so einfach aus. Dabei merke ich gleich in meinen ersten Minuten im Training: Das sieht nur so aus!

Auf dem Parkplatz ging es los

Seit 1997 gibt es in Buchen Inlinehockey. Angefangen hat alles auf einem Parkplatz. „Ich stand mit Baseballhandschuhen und einem Kissen als Tiefschutz im Tor. Wir nahmen Einkaufswagen als Tore, günstiger ging es nicht. Eine Ausrüstung wie heute hatten wir damals nicht“, erinnert sich Mackert an seine ersten Jahre. Er und Spielertrainer Pascal Mathes sind seit vielen Jahren dabei. Sie erlebten, wie die Maniacs in der Kreissporthalle ihr Zuhause fanden, wie das Team 2008 gleich im ersten Jahr in der Inline-Hockey-Liga (IHL), der einzigen Liga in Baden-Württemberg, Meister wurde. Sie spielten schon im ehrwürdigen Friedrichspark, in dem früher die Mannheimer Adler ihre Eishockeyspiele austrugen. „Das war einer der Höhepunkte“, erzählt Mathes. Vieles vom Eishockey lässt sich eins zu eins auf das Inlinehockey übertragen.

Etwa die Ausrüstung, die schon beim Anziehen bei mir für erste Schweißausbrüche sorgt. Unter dem Trikot befinden sich ein Brustschutz, welcher Brust, Schultern und Rücken abdeckt, und Ellbogenschützer. Unter der Hose befinden sich Beinschützer und ein Tiefschutz. Dazu kommt eine spezielle Sportunterwäsche. „Die brauchst du gegen den Schweiß, glaub mir“, wird mir in der Kabine versichert. Ich ziehe mir den Helm an und vergewissere mich, dass dieser auch ja richtig sitzt. Dann die Handschuhe, der lange Schläger, und schon wage ich mich ins Gewusel.

Kleine Fortschritte

Nachdem es mir gelingt, einigermaßen sicher vorwärtszukommen, folgen die ersten Schussversuche. Die Maniacs feuern die Pucks ins Tor, hebeln die Scheibe unter die Latte und schießen die Torhüter warm. Dagegen wirken meine „Schüsschen“ wie ein laues Lüftchen. „Bei der Schussbewegung die Schlägerkelle etwas schräg halten und nach oben ziehen“, gibt mir einer der Spieler einen Tipp, wie ich mehr als nur einen flachen Schuss zustande bringen kann. Nach zwei, drei Fehlversuchen klappt es tatsächlich. Mein gewonnenes Selbstbewusstsein sinkt aber gleich bei der nächsten Übung wieder. Laufen, passen, den Puck annehmen und dann schießen, sofort in die Rückwärtsbewegung wechseln: Ich fühle mich überfordert!

Bei der folgenden Übungseinheit beobachte ich das Geschehen vom Seitenrand. Zwar kommt ein Großteil der Spieler aus dem Buchener Raum, doch manche fahren aus dem Landkreis Miltenberg, aus Eberbach oder Bad Friedrichshall hierher. Viele Teams gibt es nicht, Inlinehockey gehört zu den Randsportarten. „Wir spielen in ganz Baden-Württemberg und mussten auch schon nach Freiburg oder an den Bodensee fahren“, berichtet Mathes. Es habe sogar schon eine Mannschaft aus Österreich mit einem Gastspielrecht am Ligabetrieb teilgenommen, so der Spielertrainer.

Eigenes Nachwuchsteam

Einmal in der Woche trainiert er mit seiner Mannschaft jeweils zwei Stunden. Außer in den Ferien findet das Training durchgehend statt, also auch im Sommer. In der Regel kommen so etwa sechs bis acht Spieler, schätzt Mathes. Nur selten käme jemand Neues vorbei, um den Sport auszuprobieren. Zwar gibt es mit den Jung-Maniacs auch ein Nachwuchsteam, welches seit über zehn Jahren besteht und zu dessen Training in der Regel zehn Jugendliche kommen. Doch Mathes erklärt, dass es bei den jungen Spieler Geduld brauche, schließlich könne man nicht so ein Training anbieten wie beispielsweise im Fußballverein. „Wir waren gezwungen, uns am Anfang alles selbst beizubringen, in dem wir Videos von Eishockeyspielen geschaut haben. Wir haben hier nicht die Möglichkeiten wie in anderen Sportarten.“

Faktor Ausrüstung

Auch deshalb präsentierten sich die Maniacs beim Buchener Weihnachtsmarkt auf der Kunst-Eislaufbahn, um mehr Interesse zu wecken. Zur fehlenden Bekanntheit der Sportart kommen auch noch die hohen Ausrüstungskosten. Während beispielsweise beim Fußball für etwa hundert Euro Kickschuhe und Schienbeinschoner erhältlich sind, kostet eine halbwegs passable Ausrüstung für einen Feldspieler im Inlinehockey schon an die 500 Euro. „Als Torhüter muss man mindestens 1500 Euro hinblättern,“ betont der Goalie Mackert.

Er und Mathes erhoffen sich vom Zusammenschluss der Maniacs mit dem RVV Bad Friedrichshall, dass sich die personelle Situation etwas entspannt. „Es wird eng im Kader, deshalb wollen wir uns damit gegenseitig aushelfen“, lautet das Ziel. Die Fusion sorgt für gemischte Gefühle bei manchen Spielern, schließlich stand man sich in der Vergangenheit als Konkurrenten gegenüber. Zwar ist als einer der wenigen Unterschiede im Vergleich zum Eishockey kein Körperkontakt in Form von Bodychecks erlaubt, aber es kann beim Inlinehockey trotzdem zur Sache gehen, erzählen mir die Spieler. Eine Schlägerei kommt zwar seltener vor, aber ab und zu muss im Eifer des Gefechts der Frust raus. Wenn dann die Handschuhe fallengelassen werden, gehört das durchaus zum Spiel dazu. Im nordamerikanischen Eishockey-Fachjargon heißt es dann so schön: „They drop the gloves!“ Während ich beim Abschlussspiel erstmal auf der Ersatzbank Platz nehme, worüber ich anfangs gar nicht so traurig bin, zählt mir mancher Spieler seine Verletzungshistorie auf. Blutergüsse, blaue Flecken am ganzen Körper und Platzwunden zählen da nur zu den kleinen Wehwehchen. Ein verlorener Zahn, verursacht durch einen Schläger oder Puck? „Gab’s auch schon“, meint mein Teamkollege zu mir und stürmt beim Reihenwechsel voller Elan aufs Spielfeld.

Spiele gegen richtige Profis

Manche Maniacs spielen hauptsächlich Eishockey und halten sich hier in Buchen fit, bis die Saison wieder losgeht. Doch die meisten sind nur im Inlinehockey aktiv. Ganz anders dagegen sieht es bei manchen Gegnern aus, wie Trainer Mathes erklärt. „Wir haben schon gegen richtige Profis gespielt aus der Deutschen Eishockey Liga. Die kommen nicht so gut mit dem Hallenboden zurecht und trotzdem haben wir keine Chance gegen solche Spieler. Die hauen Schüsse raus, so schnell können wir gar nicht hinterherschauen.“ Dabei verbindet der „große Bruder auf dem Eis“ alle miteinander, denn die meisten sind Eishockeyfans. Überall hört man während des Trainings Gespräche darüber: Da wird über die Saison der Adler Mannheim gesprochen oder über die neusten Ergebnisse aus Nordamerika. „Die Meisterschaften der Adler in den 90ern waren Vorbild für uns, selbst zum Schläger zu greifen. Die Maniacs sind aus dem Eishockey heraus entstanden“, erzählt Mathes, wie es in Buchen zum Inlinehockey kam.

Nachdem ich mir das Geschehen ein paar Minuten angeschaut und Blutergüsse, fehlende Zähne und Co. offensichtlich vergessen oder verdrängt habe, wage ich mich doch aufs Spielfeld. Manche Spieler tänzeln durch die Abwehrreihen, spielen Traumpässe, kombinieren sich bis vor das Tor und jagen dann die Scheibe in den Kasten. Oder auch nicht, denn schließlich müssen erst die Goalies überwunden werden. Irgendwo dazwischen rolle ich durch die Gegend, versuche Passwege zu erahnen und mich wenigstens richtig zu positionieren. Sobald es aber einen Richtungswechsel gibt, komme ich nicht mehr hinterher. Die Beinarbeit ist dabei entscheidend, um von Angriff auf Abwehr schnellstmöglich umzuschalten. Kurz vor Schluss stehe ich auf einmal frei vor dem Tor, bekomme die Scheibe, ziele – und scheitere. „Nicht mal einen Ehrentreffer gönnt ihr mir“, rufe ich und bekomme grinsende Gesichter als Antwort.

Ich merke von Anfang an, dass mich die Mannschaft aufnimmt, dass der Zusammenhalt stimmt. Auch Mathes und Mackert bestätigen das. „Wir sind ein wilder Haufen,“ meint Mathes, „aber die Chemie stimmt. Es ist wichtig, dass wir weiterhin in einer Liga mitspielen können. Für die Motivation ist es wichtig, sich in einem Wettkampf zu messen.“ Schweißüberströmt setze ich mich nach Spielende auf die Bank, ich keuche, schnappe nach Luft. Nach kurzem Plaudern über das Training geht’s in die Kabine. Ich dachte, ich wäre durch das Hallenfußballtraining fit. Von wegen! Trotzdem überwiegt der Stolz darauf, bereits im ersten Training Fortschritte erzielt zu haben – mögen sie noch so klein gewesen sein.

