Mit Licht lautlos eine zeitlose Brücke gebaut

Eberstadt.Die Künstlerin Laila Auburger, deren Werk am Skulpturen-Radweg in Eberstadt zu finden ist, begann ihr Studium der freien Künste 2011 an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg in der Klasse für freie Malerei bei Professor Ralph Fleck. Ab 2013 studierte sie bei Professor Heike Baranowsky Fotografie und Bewegtbild. 2017 schloss sie als Meisterschülerin der Professorin ihr Studium ab.

Die Arbeiten von Laila Auburger werden durch eine sehr feine Formensprache bestimmt: Sie beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Thema der analogen Schwarz-Weiß-Fotografie und der Frage nach ihrer Darstellung und Wahrnehmung im heutigen digitalen Zeitalter.

Sie schafft dabei Bilder und Installationen, die monochrom oder ganz ohne Farbe auskommen. Durch die Absenz von Farbe spielt Auburger mit der menschlichen Erinnerung und Vorstellungskraft, die unweigerlich an das farbige Sehen gekoppelt ist. Dabei rücken Bewegung und Formensprache sowie eine Fokussierung auf das Momenthafte in den Vordergrund. Durch eine dauerhafte Auseinandersetzung mit Entwicklungsmöglichkeiten im Rahmen der Analog-Fotografie sowie stetige Forschung zur Ästhetik und Monochromie schafft es die Künstlerin, abstrakte Bildelemente durch Unschärfe auf dem Bildträger zu verewigen und für den Betrachter erlebbar zu machen. Für den Skulpturen-Radweg entwarf Laila Auburger eine begehbare Skulptur aus Holz und Stein, die zugleich als Camera Obscura funktioniert. Damit schafft sie eine Verbindung von Skulptur, Architektur und Fotografie. Für die Gestaltung werden regionale Materialien verwendet, die Wände werden mit Hölzern des Odenwaldes und Muschelkalk beplankt; so nimmt sie unmittelbar Bezug auf die Landschaft der Metropolregion.

Muschelkalk wird als Gestein der germanischen Trias, deren Grenze durch das Gebiet des Skulpturenpfads verläuft, seit Jahrtausenden als Gestaltungs- und Baumaterial eingesetzt. Die verwendeten Holzplatten wurden mit einer alten japanischen Veredelungstechnik gestaltet.

Die Funktion der Camera Obscura wird auch in der Form der Skulptur deutlich. Der trapezförmige Grundriss spielt auf die Anfänge der professionellen Fotografie, der Plattenkameras im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert an. Gleichzeitig deuten die auf simplen geometrischen Prinzipien basierenden Formationen von monolithischen Stein-blöcken und das Holz auf Relikte vorgeschichtlicher Kultstätten in ganz Europa hin. Laila Auburger schlägt mit Licht lautlos eine zeitlose Brücke zwischen prähistorischer Vergangenheit, den Anfängen des Zeitalters der industriellen Revolution und der heutigen Zeit der Digitalisierung und Information.

