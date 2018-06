Mit Sanierung beginnen

Anzeige

Hettigenbeuern.Die Mittelanmeldungen für den Haushalt 2019 standen im Mittelpunkt der jüngsten Ortschaftsratssitzung im Morretal. Erneut wurde hierbei die Straßensanierung des Eichenweges gefordert. Auch die Komplettsanierung der Grillhütte beim Grillplatz Richtung Zittenfelden steht auf der Wunschliste. Die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses soll in diesem Jahr beginnen, hier möchten die Gremienmitglieder dass im kommenden Haushalt Mittel für die Küchensanierung und auch die Behindertentoilette eingeplant werden. Angesprochen wurde auch der Wunsch nach freiem W-Lan für den Stadtteil.

Der Einführung von ehrenamtlichen Fahrdiensten stehen die Ortschaftsräte offen gegenüber, wenn Einwohner hier einen Bedarf haben sollen sie sich bei der Ortschaftsverwaltung melden. Es wird dann geprüft, ob Fahrdienste organisiert werden können.

Durch Starkregen seien viele Feldwege in Mitleidenschaft gezogen, so wurde mitgeteilt. Es wurde der gewünschte Spender für Hundetüten angesprochen und es sollen die Kosten für eine Erneuerung der Straßenschilder in Hettigenbeuern zusammengestellt werden. Angeregt wurde ein Abgrenzungsstrich beim Graben an der Hornbacher Steige.