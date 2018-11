Mit Spruch vorgestellt

Hettingen.Auch die Hettemer Fregger starteten am 11.11. in die neue Kampagne.

Pünktlich um 18.01 Uhr zogen der Elferrat und der Jungelferrat gemeinsam von der Freggerscheune an den Maurerbrunnen. Passend zum neuen Motto der FG „Scheint et Sunn richdich schö, leeft et Tonne vun ellee“ hatte jeder eine grüne Tonne dabei und postierte diese rund um den Brunnen. Zu Beginn der Vereidigung verlas die erste Vorsitzende Kirsten Erfurt den Prolog der FG und vereidigte den neuen Vizepräsidenten Guy Sutter sowie den Jungpräsidenten Gino Sutter. Im Auftrag des Präsidenten Robin Schmelcher, der sich zurzeit beruflich in Norwegen befindet, verlas Kirsten Erfurt noch Grüße an die Närrische Gemeinde. Anschließend begrüßte der Vizepräsident die Anwesenden und nahm die Vereidigung der Elferräte vor, die sich hierbei jeweils mit einem Spruch vorstellten. Während der Vereidigung wurden den Gästen – wie es bei den Freggern üblich ist – Moscht und Leberworschtbrote angeboten.

