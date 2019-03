Mit Stolz auf Renovierungsarbeiten am Kolpingheim geblickt

Buchen.Große Zufriedenheit herrschte bei den zahlreich erschienen Mitgliedern am Ende der Hauptversammlung der Kolpingsfamilie Buchen im Gasthaus „Reichsadler. Diese erlebten eine straff geführte Tagesordnung, die mit erfreulichen Tätigkeitsberichten ein erfolgreiches Jahr bilanzierte und somit den Verein optimistisch in die Zukunft blicken lässt.

Vorsitzende Sandra Röckel dankte zunächst dem Vorstandsteam, dem Familienrat sowie Präses Kaplan Donner für die konstruktive und engagierte Mitarbeit. Besonderer Dank galt den Mitgliedern des Stammtisches unter Leitung von Ludwig Lemp für den großartigen Einsatz während der Renovierungsarbeiten am Kolpingheim, sowie Spielleiter Christof Kieser und der Theatergruppe für die abermals ausverkauften Fastnachtsabende. Erfreut zeigte sich Röckel über die Fertigstellung des frisch renovierten Kolpingheimes, welches mit dem Bänklefest im vergangenen Sommer eingeweiht wurde und nun bereits durch vielseitige Aktivitäten mit Leben gefüllt wird.

Kaplan Donner gedachte anschließend den Verstorbenen der Kolpinggemeinschaft, wobei er schon im Voraus gegangenen Gottesdienst in seiner Predigt in besonderer Weise den Bund Gottes mit den Menschen hervorhob. An Schriftführer Christian Schulze war es dann die Aktivitäten des vergangenen Jahres chronologisch in Erinnerung zu rufen, wobei er die Kolpingfastnacht, den Tragtreff für Kleinkinder, den 14-tägigen Montagstreff, die Zeitungsbringaktionen, die Bezirksmaiandacht, den Bibliolog, das Orgelwandern, die Teilnahme am Schützenmarktumzug, das Helferfest sowie die Beteiligung am Weihnachtsmarkt besonders hervor hob. Immerhin wurden wieder über 440 Paar Schuhe gesammelt und an die deutschlandweite Kolpingaktion weitergeleitet. Eine besonders erfreuliche Mitteilung war die Aufnahme von 39 neuen Mitgliedern in den vergangenen zwei Jahren. Am Ende seiner Ausführungen dankte Schulze der Vorsitzenden Sandra Röckel mit einem Blumengebinde für deren unermüdliche Vorstandstätigkeit.

Hubert Trögler erstattete den Bericht für die Stammtischgruppe, die sich regelmäßig Freitagabends trifft, dabei die Geselligkeit pflegt und auch als Wandergruppe oder beim eigenen Oktoberfest aktiv ist. Neu hat sich dabei ein Kolpingseniorentreff herausgebildet, der die Möglichkeit bietet, sich im Alter auszutauschen. Neu im Angebot ist auch der Montagstreff, der sich laut Achim Edelmann zur Aufgabe gemacht hat 14-tägig Montagabends im Kolpingheim kleine Impulsvorträge anzubieten. Nächster Termin ist am 8. April, bei dem Gerhard Gramlich über sein Diakonat sprechen wird.

Großen Erfolg verbucht

Im Anschluss berichtete Christof Kieser über die Jugendtheatergruppe „Die Suchenden“, die im vergangenen Jahr mit dem selbstverfassten Bühnenstück „Mensch 5.0“ dem Verhältnis von Mensch und Digitalisierung auf den Grund ging und bei öffentlichen und Schülervorstellungen einen großen Erfolg verbuchten. Sein Dank galt hierbei besonders Theaterpädagogin Daniela Allin, die ihre Erfahrung ehrenamtlich zur Verfügung stellt.

Großen Raum nahm anschließend der ausführliche Bericht von Kassiererin Birgit Kieser ein, der natürlich von den Renovierungsarbeiten am Kolpingheim geprägt war. Thomas Jedelsky hatte mit Robert Gremminger die Kasse geprüft und Entlastung beantragt, die einstimmig erteilt wurde. „In schwierigen Zeiten für die katholische Kirche steht die Kolpingsfamilie Buchen zu den Idealen Kolpings“ befand Bürgermeister Roland Burger, selbst Mitglied, in seinem Grußwort. In der Rückschau auf die Tätigkeitsberichte bescheinigte er ein bemerkenswertes Jahr mit gegenläufigen gesellschaftlichen Trends. Eine Vergrößerung der Mitgliederzahl, ein in großer Eigeninitiative renoviertes Vereinsheim und viele neue Impulse bei Zusammenkünften unterschiedlicher Gruppen seien keine Selbstverständlichkeit. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Kolpingfamilie Buchen wurden zahlreiche Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft vom Bundesverband geehrt: 25 Jahre: Christian Röckel, Matthias Heuberger, Jürgen Baumbusch, Saskia Ihle, Katharina Stetter, Sonja Trögler, Michael Kaiser. 40 Jahre: Andrea Heinickel, Michaels Bott, Hubert Wittemann, Hubert Bott, Andreas Lehrer, Katja Niederwolfsgruber, Herbert Kieser, Birgit Kieser, Christof Kieser, Inge Ballweg, Benedikt Brünner, Rudolf Kaller. 50 Jahre: Eugen Pfaff, Peter Schmidt. 65 Jahre: Eugen Müller, Rudolf Lauer, Bernhard Hettinger, Eduard Schönit, Josf Sans. 70 Jahre: Willi Kieser.

Mit einem Ausblick auf verschiedene Veranstaltungen, wie etwa dem Ökumenischen Jugendkreuzweg am Karfreitag im Frankenlandstadion, dem Hinweis auf den offenen Kartenspielabend an jedem ersten Donnerstag des Monats im Kolpingheim und dem Bänklefest am 01. Juni schloss die Vorsitzende Sandra Röckel die Jahreshauptversammlung.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.03.2019