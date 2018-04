Mit „Timi“ in Vergangenheit und Zukunft gereist

Anzeige

Interessantem begegnet

Die Reise in die Vergangenheit ging um Millionen Jahre zurück in die Anfänge der Erdgeschichte mit singenden Fischen, machte Station im Mittelalter und im Wilden Wes-ten. Der Trip in die Zukunft führte bis ins Jahr 2481, dabei trafen sie auf Marsbewohner mit ausgeprägten Riechkolben und auf futuristische Roboter und lernten auch den durch eine „Koch-Wasch-Bügel-Spül-Maschine“ gesteuerten vollautomatisierten Haushalt sowie eine durch Roboter beherrschte Welt kennen.

Musikalisch begleitet wurde die Aufführung durch themenbezogene Liedbeiträge des Schulchores unter der Leitung von Matthias Müller, teilweise unterstützt durch Aktive des Gesangvereins „Eintracht“, und abgerundet mit dem Schlusschor „Das war die Reise mit der Zeitmaschine“. Verdientermaßen gab es am Ende riesigen Applaus für die jungen Künstler.

„Ihr habt das alle ganz toll gemacht!“, dankte nach dem letzten Vorhang Rektor Ockenfels dem ganzen Schul-Ensemble, in das in Spielgruppe und Chor alle Schüler eingebunden waren, sowie dem Lehrerkollegium für das Engagement und die zusätzlichen Stunden und last but not least dem Elternbeirat und dem Förderverein für alle Unterstützung.

Sein Dank galt weiter Andreas Hanifel und Emil Öppling für technische Unterstützung und ganz besonders Matthias Ehrenfried für die beeindruckende „Zeitmaschine Timi“ sowie dem Gesangverein „Eintracht“. Worte des Dankes formulierten auch die Vorsitzende des Elternbeirates Ruth Rechner sowie Ortsvorsteher Egbert Fischer, der bei dieser Gelegenheit dem Schulchor einen Satz T-Shirts mit dem Schullogo überreichte. Eine reichlich genutzte Spielstraße mit diversen Stationen für die Kinder im Schulhaus und auf dem Pausenhof sowie ein Bücher-Basar mit einer bemerkenswerten Auswahl von über 2000 Büchern aller Kategorien ergänzten neben der Bewirtung der Gäste das Tagesprogramm des Götzinger Schulfestes. jm

