Mit viel Freude und Interesse den Geschichten gelauscht

Buchen.Ein besonders illustrer Gast fand am Freitagmorgen den Weg in die Meister-Eckehart-Schule: Anlässlich des bundesweiten Vorlesetages kam kein Geringerer als Stefan Müller-Ruppert in die Schule. Mit im Gepäck hatte er ein buchstäblich voller Geschichte und Geschichten steckendes Buch – die Originalfassungen von Grimms Märchen wurden ihm durch seine Großmutter vorgelesen.

Nach kurzer Begrüßung durch Konrektorin Christiane Blos entführte Stefan Müller-Ruppert im liebevoll dekorierten Klassenzimmer die sechs- bis zehnjährigen Mädchen und Jungen der Unterstufe in die literarische Welt des Nordens: Die aus Esel, Hund, Katze und Hahn bestehenden „Bremer Stadtmusikanten“ entschließen sich ursprünglich aus Angst vor ihren wütenden Besitzern zur Flucht in die Hansestadt, um dort als Musiker Fuß zu fassen. Als sie nachts im Wald schlafen wollen, erspäht der schlaue Hahn ein Licht im Dunkel – und kaum schauen die vier Freunde durch die Fenster, finden sie eine reichhaltig gedeckte Tafel mit den schönsten Leckereien vor, die man sich vorstellen kann.

Allerdings genießen bereits die Räuber das üppige Mahl – da ist guter Rat teuer. Was nun? Gemeinsam entschließen sie sich dazu, die starken Männer zu vertreiben und schaffen es: Der Esel schreit aus Leibeskräften, der Hund bellt, die Katze maunzt und der Hahn kräht, was das Zeug hält! Verängstigt fliehen die Räuber in den Wald. Als einer von ihnen wieder kommt und nach dem Rechten schauen möchte, lernt er die Tiere kennen: Kaum ist er im Haus, zeigt die Katze ihre Krallen – von wegen „zahmes Kätzchen“! Der Hund beißt dem Unhold in den Fuß, der Hahn schreit vom Dach und der Esel verabschiedet ihn mit einem Tritt. Nie wieder kehren die Räuber zurück in das Haus – die schlauen und munteren Tiere zeigten ihnen, wer das Sagen hat und dass David gegen den scheinbaren Goliath gewinnen kann.

Mit viel Freude und Interesse lauschten die Kinder auch der Geschichte „Die drei Brüder“ aus dem im Unterricht besprochenen Buch „Beedle, der Barde“ von Harry-Potter-Autorin Joanne K. Rowling und der reizenden Sage über die Entdeckung des rätselhaften Wirkens der „Heinzelmännchen aus Köln“. Die Oberstufe wurde vor dem Start in das Wochenende ebenfalls mit den „Bremer Stadtmusikanten“ sowie mit Goethes weltbekanntem „Zauberlehrling“ bestens unterhalten – Märchen sind eben einfach zeitlos.

Stefan Müller-Ruppert trug die Geschichten dabei in der ihm eigenen Art und Weise mit dem gewissen Schuss an Originalität, Lebensfreude und Gemütlichkeit vor, was die Kinder umso mehr zum Zuhören animierte – und vielleicht auch zum „Selberlesen“. ad

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.11.2018