„Miteinander – füreinander: Alles unter einem Dach“

Anzeige

Zu Beginn nutzten einige Institutionen die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Bereits beim geselligen Abendessen wurden erste Ideen für eine Kooperation entwickelt. Uta Reuter und die Co-Moderatorin Bärbel Haller informierten anschließend über die Bedeutung von Familienzentren und die unterschiedlichen Modelle.

Bevor es um die Erarbeitung von diversen Projekten ging, diente der Auftrag, die Schätze und Stolpersteine der Buchener Kommune zu finden, als Lagesondierung. Nach kurzer Zeit stand fest, dass es sich hier gut und schön leben lässt. Zu den Pluspunkten zählten die Nähe zur Natur, das Vorhandensein aller Schularten, gute Einkaufsmöglichkeiten, kostenloses Parken, ein vielfältiges Vereinsangebot, der Mehrgenerationentreff und vieles mehr. Dem standen relativ wenig Stolpersteine entgegen. Genannt wurden zum Beispiel der Bahnübergang an der Stadthalle, die Parksituation an der Post oder das fehlende Kino.

Beim anschließenden „World-Cafe“ ermittelten Tischgruppen die möglichen Bedürfnisse unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen, die in Kernsätzen formuliert wurden. Daraus ergaben sich Projekte, an denen weiterhin in Arbeitsgruppen gearbeitet werden soll: Angebote für Familien entwickeln und Netzwerklisten erstellen, Begegnungen und Patenschaften für Familien und Kinder anbahnen und die Gründung einer Ehrenamtsbörse. Das Résumé am Ende der Zukunftswerkstatt fiel einhellig positiv aus: Sie war mit vielen interessanten Begegnungen, beeindruckenden Ideen und weiteren Plänen eine sehr gelungene Veranstaltung. Die Arbeitsgruppen freuen sich über weitere Interessierte. Kontakt und weitere Informationen im Kindergarten Regenbogen, Telefon: 06281/ 96754 und Kindergarten Sonnenschein, Telefon: 06292/1766.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.04.2018