Miteinander über Grenzen hinweg pflegen

Anzeige

Buchen.Begegnung, Völkerverständigung und Kulturaustausch sind positive Aspekte eines Schüleraustauschs. „Es wäre schön, wenn der unschätzbare Wert eines vereinten Europas dauerhaft im Bewusstsein junger Menschen aus allen europäischen Ländern verankert werden könnte“, betonte Bürgermeisterstellvertreterin Ruth Weniger beim städtischen Empfang der 20 Schüler aus Budapest die im Rahmen eines Austauschs derzeit zu Gast in Buchen sind. Die Elftklässer des Burghardt-Gymnasiums Buchen (BGB), die den Seminarkurs Europa besuchen, waren im März in Ungarn, lernten dort Land und Leute sowie das Großstadtleben kennen. Jetzt sind die Austauschschüler zum Gegenbesuch in die ländliche Gegend des Odenwalds gereist.

Weniger begrüßte die Austauschschüler zusammen mit den beiden ungarischen Lehrern Gábor Széles und Zsuzsanna Laffer im Alten Rathaus. In Bildern stellte sie die Stadt Buchen vor und wünschte sich, dass diesem Austausch des BGB noch viele weitere folgen mögen.

Besondere Verbindung

„Herzlich willkommen in Deutschland“, zeigte sich auch Schulleiter Jochen Schwab erfreut und hob ebenfalls die Bedeutung des Schüleraustauschs hervor. Der Austausch mit Ungarn habe eine besondere Bedeutung, da der Namensgeber des BGB, der gebürtige Buchener Dr. Franz Burghardt, in Budapest lebte und dort als Chefarzt wirkte. Unter diesem Aspekt sei die Verbindung zur Schule in Budapest etwas Besonderes und sehr wertvoll. Es gelte gemeinsam die Freundschaft der beiden Schulen zu pflegen. Dr. Franz Burghardt vermittelte zwischen Ungarn und Deutschland, für ihn war es normal, in den „zwei Welten“ zu leben, für die Schüler sei es gewissermaßen der Auftrag, das miteinander über Grenzen hinweg künftig zu pflegen.