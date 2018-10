Mitglieder investierten viel Arbeit in die Erhaltung der Wege und den Naturschutz

Buchen/Hardheim.Zur Bezirkstagung im Herbst sowie einem Workshop trafen sich die Ortsgruppen des Odenwaldklubs (OWK) im Wanderheim in Buchen. Bezirksleiter Josef Eck (Bürgstadt) begrüßte unter anderem den Vorsitzenden des Gesamt-OWK, Franz Zoth aus Dieburg.

Keine Gruppe in Mosbach

Eck ließ in dieser Zusammenkunft die Sprecher der einzelnen Ortsgruppen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis und aus dem Kreis Miltenberg zu Wort kommen und sie von ihrer Arbeit im Verlauf des Jahres 2018 berichten. Es wurde bedauert, dass die Mosbacher Ortsgruppe nicht mehr aktiv ist.

Wege gepflegt

Neben den vielen Wanderungen wurde auch bedeutsame Arbeit bei den Wegen, dem Natur-und Landschaftsschutz , in der Pflege von Kulturgütern, dem regionalen Brauchtum und in Sachen Erhalt der Heimatgeschichte geleistet.

Dem Rückblick folgte die Vorschau auf das kommende Jahr und die Darstellung bereits geplanter Vorhaben.

Die OWK-Verantwortlichen erwähnten unter anderem den Bezirkswandertag am 1. Mai 2019 in Walldürn und den „Tag des Wanderns“ vom Deutschen Wanderverband am 14. Mai 2019, bei dem ein Besuch der Firma Berres in Gerolzahn geplant ist.

Der Jahreswanderweg 2019 des Odenwaldklubs führt auf dem Hauptwanderweg 19 von Offenbach bis Eppingen und wird im Rahmen von acht Etappen bewältigt. Im Kreis Miltenberg wurden auch die Wandertage mit Landrat Jens Marco Scherf und die mit der Michaelismesse in Miltenberg verbundene Schlussetappe am 25. August empfohlen.

Beteiligung am Konzert erwünscht

Der Odenwaldklub Hardheim bat zudem um Beteiligung am Samstag, 12. Januar, um 18 Uhr in der Erftalhalle angesetzten Konzert mit dem Geigenvirtuosen Florian Meierott und seinem Violin-Orchester.

Die nächste Bezirkstagung wurde für den 16. März, erneut im Wanderheim des Ortsgruppe Buchen, geplant.

Führung im Amt wiedergewählt

Der Entlastung der bisherigen Bezirksführung in Person von Josef Eck und dessen Stellvertreter Elmar Zegewitz schloss sich deren Wiederwahl an, wobei Josef Eck an der Spitze weiterhin souverän die Richtung weisende Arbeit leistet.

Aus den Ortgruppen wurde beim Blick nach vorne insbesondere der Wunsch nach einem gemeinsamen Auftritt mit Ankündigungen ihrer Vorhaben auf Regionalseiten der Tageszeitungen geäußert und nach Möglichkeiten der Realisierung gefragt.

Der stellvertretende Vorsitzende Franz Zoth bedankte sich bei Eck für die souveräne Führung des Bezirks und sein Engagement.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.10.2018