Mitglieder wurden über Filial-Schließung informiert

Götzingen.Bei der Informationsversammlung der Volksbank Franken im Sportheim in Götzingen wurden langjährige Mitglieder für ihre Treue geehrt: Bernhard Egenberger, Silvia Egenberger, Christian Müller, Inge Schumpf für 25-jährige Mitgliedschaft, Erich Geiger, Gisela Hammerl, Erich Märker, Günter Pfeiffer, Peter Schlupp, Reinhold Senk für 50-jährige Mitgliedschaft sowie Anna Fritschle, Linus Linsler vertreten durch Sohn Herbert Linsler für 60-jährige Mitgliedschaft. Ferner auf dem Bild zu sehen: Bankdirektor Klaus Holderbach, Prokurist Lothar Weber, Bereichsleiter Dirk Gremminger, Kundenberaterin Saskia Berberich, Kundenberater Pascal Mathes und Aufsichtsratsmitglied Erwin Holderbach. Bei der Informationsversammlung in Götzingen wurden die Mitglieder informiert, dass die Filiale in Götzingen zum Jahresende geschlossen wird. Die Kunden werden künftig durch die Filiale in Hettingen betreut. Bild: Volksbank Franken

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.03.2019