Mix aus Witz, Esprit und Situationskomik

Es muss ja nicht immer ein Drama sein. Die Badische Landesbühne bot mit „Der tolle Tag oder: Figaros Hochzeit“ im Museumshof eine Symbiose aus Witz, Esprit und rasanter Situationskomik.

Buchen. Nachdem sich der ganze Einfallsreichtum der BLB-Macher bereits im pfiffigen Intro mit Zitaten zeitgenössischer Polit-Größen von Klaus Wowereit bis hin zu Angela Merkel zeigte, kommen Figaro (Markus Hennes) und Susanne (Sina Weiß) zur Sache. Denn beide wissen am Morgen des Hochzeitstags, was sie wollen – sie wollen die Liebe des anderen. Verliebt und verlobt sind sie schon, aber (noch) nicht verheiratet. Was Graf Almaviva (Stefan Holm) genau in den Kram passt: Zu gern würde er Susanne begehren. Das bleibt ihr nicht verborgen: „Er hat es nicht auf seine Frau abgesehen, sondern auf deine Braut“, beichtet sie Figaro.

Des Grafen Diener ist entsetzt: Ausgerechnet der alte „Samenbankier“ hat Interesse an seiner Herzdame! Aber Gemach – Susanne liebt nur Figaro. Wenn er auch manchmal übertreibt. „Wann hörst du auf, den ganzen Tag von Liebe zu reden?“, fährt sie ihn an. Seine Antwort spricht Bände: „Wenn ich sie dir den ganzen Tag beweisen kann“, schmachtet er. Aber es gibt ein weiteres Problem – und zwar eines aus Fleisch und Blut: Es zählt 70 Lenze und pocht auf die Erfüllung eines Schuldscheins, gemäß dem Figaro sie zu heiraten hat, weil sie ihm dereinst Geld lieh – et voilà, die Haushälterin Marcelline (Evelyn Nagel). Doch keiner sieht in ihr eine Gefahr, auch nicht Susanne: „70 und noch so geil“, ächzt sie und startet eine Kissenschlacht im gräflichen Schlafgemach, die von Almaviva höchstpersönlich gestört wird. Hilflos versteckt sich Figaro und muss erfahren, dass der Graf als Botschafter nach London bestellt werde und er ihm dorthin folgen solle. Auf dem Bett kommt es zu eindeutig zweideutigen Szenen, in die der einfältige Schwerenöter Basilio (Tobias Karn) hineinplatzt: Nun ist Susanne mit drei Männern in einem Zimmer, deren Herzen für sie schlagen – was für ein schwerer Sittenverstoß! Und der Graf möchte mit aller Macht in Susannes Herz landen. Dafür wäre er bereit, das längst abgeschaffte Recht der ersten Nacht wieder zu vollstrecken.