Mobiltelefon wird oft genutzt

Anzeige

Neckar-Odenwald-Kreis.Dass die Ablenkung vom Verkehrsgeschehen zu den häufigsten Unfallursachen gehört, dürfte den meisten Verkehrsteilnehmern bekannt sein. Dennoch ist es auch für die Polizei überraschend, wie oft Fahrzeugführer zum Smartphone greifen, um während der Fahrt Telefonate zu führen oder gar Texte zu lesen und zu verfassen. In Hardheim überwachten Beamte des Polizeireviers Buchen am Dienstagnachmittag den Straßenverkehr und mussten innerhalb von 90 Minuten gleich vier Fahrzeugführer anhalten, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon nutzten. Die vier Personen, es handelt sich um zwei Frauen und zwei Männer im Alter von 19, 31, 41 und 51 Jahren, müssen nun mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg rechnen. Gleiches kommt auf einen 37-Jährigen und 53-Jährigen zu. Die beiden waren am Dienstagvormittag mit ihren Fahrzeugen in Walldürn beziehungsweise Buchen unterwegs und benutzten dabei ihre Mobiltelefone. Alle sechs Verkehrssünder bekommen demnächst Post vom Ordnungsamt.