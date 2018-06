Moderne Schulterchirurgie

Anzeige

Buchen/Mosbach.Über das Schultergelenk und damit das beweglichste Gelenk des menschlichen Körpers spricht Dr. Maxim Kerbel, Oberarzt an der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Wirbelsäulenchirurgie der Neckar-Odenwald-Kliniken am Standort Mosbach, am morgigen Dienstagi um 19 Uhr am Standort Buchen (Konferenzraum ZPA) und am Dienstag, 3. Juli, um 19 Uhr am Standort Mosbach.

Therapien werden vorgestellt

Aufgrund seines komplexen Aufbaus treten bei falscher Belastung, Überlastung, aber auch bei Verschleißerscheinungen Schmerzen in der Schulter auf. Welche Therapiemethode jeweils am besten geeignet ist, darüber berichtet der Schulterspezialist in dem Vortrag. In einer anschließenden Diskussion können auch individuelle Fragen gestellt werden. Die kostenfreien Vorträge finden im Rahmen der Reihe „Treffpunkt Medizin“ statt.