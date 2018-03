Mögliche Planoptionen im Gremium diskutiert

Anzeige

Buchen.Mit dem geplanten Neubau des Gemeindezentrums der Türkisch-Islamischen Gemeinde (Ditib) am Turn-Heinrich-Platz befasste sich der Gemeinderat am Montagabend in nichtöffentlicher Sitzung. Dabei wurden mögliche Planoptionen erörtert.

„Die grundsätzliche Frage, wie die beiden seit Jahrzehnten von der Türkisch Islamischen Gemeinde genutzten Bestandsgebäude – Gebetsraum und Versammlungsräume – standortverträglich optimiert beziehungsweise erneuert werden können, beschäftigt die Gemeinde und die Stadtverwaltung schon seit vielen Jahren“, so Bürgermeister Roland Burger auf FN-Anfrage. 2013 habe die Gemeinde von ihrem Vorhaben, im Schafstallweg ein neues Gemeinde- und Kulturzentrum zu bauen, freiwillig Abstand genommen. Den Grund für den Verzicht sieht Burger in massiven Protesten und dem Wunsch, den sozialen Frieden in der Stadt zu bewahren. Im Gegenzug sei vereinbart worden, dass Optimierungsmöglichkeiten am bisherigen Standort, dem Turn-Heinrich-Platz, geprüft werden. „Der Gemeinderat hatte dann im September 2014 in öffentlicher Sitzung im Rahmen einer Bauvoranfrage einem Neubau des dortigen Gemeindezentrums zustimmt“, erinnert das Stadtoberhaupt. Dieser Beschluss sei rechtsgültig.

„Diese Planung wurde aber dann seitens der Türkisch Islamischen Gemeinde nicht weiter verfolgt, weil die Gemeinde zunächst noch einen Alternativstandort, der seit Herbst 2017 aber vom Tisch ist, favorisiert hatte“, erklärt Burger, weshalb nun wieder das Gemeindezentrum am Turn-Heinrich-Platz Thema sei.