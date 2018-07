Mondbetrachtungen zum 85. Geburtstag

Anzeige

Hainstadt.Der Kirchenchor feiert sein 85-jähriges Bestehen mit einem Konzert aus literarischen und musikalischen Mondbetrachtungen am Samstag, 21. Juli, um 20 Uhr in der Pfarrscheuer zum Thema „Der Mond ist eingefangen“. Keineswegs nur Schlafwandler sind vom Mond fasziniert, sondern auch Dichter, Denker, Musiker und Komponisten. Das Konzert umfasst Texte, Gedichte, Lieder und Instrumentalstücke aus verschiedenen Epochen und Stilrichtungen. Die Walldürnerin Ann-Kathrin Schneider und die Würzburger Gruppe „Klez`amore“ nehmen die Besucher mit auf eine Reise zum und um den Mond. Zwischen die kurzen Gedichte mischen sich bekannte Jazztitel. Kartenvorverkauf ist am Sonntag, 8. Juli, um 10.30 Uhr im Kulturraum im Rathaus.