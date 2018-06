Morgen ist dreifacher Festtag

Anzeige

Hettingen.Gleich drei Festivitäten stehen morgen in Hettingen an. Die Pfarrgemeinde St. Peter und Paul begeht das Fest der Ortspatronin St. Odilia. Der Festgottesdienst beginnt um 9 Uhr mit anschließender eucharistischer Prozession durch die festlich geschmückten Straßen, der Gemeinde. Danach wird das Fest der DLRG Gruppe Hettingen, die Beach-Party am kleinen Festplatz bei der Morrequelle fortgesetzt. Im Jubiläumsjahr 50 Jahre Heimatverein Hettingen eröffnet die Initiatorin Gabriele Strittmatter um 11 Uhr bei der Morrearena die zweite Hettinger Gartenausstellung als „Tag der offenen Gartentür“. Hier sind auch die Flyer erhältlich aus denen neben der Wegebeschreibung und den einzelnen Gartenarten auch die Besitzer ersichtlich sind. KM

Literarischer Spaziergang

Götzingen. Die Frauengemeinschaft heißt zum ersten Teil eines literarischen Spazierganges Interessenten willkommen. Hierbei sollen Orte der wichtigsten und entscheidendsten Lebensstufen besucht und durch verschiedene literarische/biblische Texte und kleine Geschichten betrachtet werden. Begonnen wird an der „Quelle des Lebens“. Treffpunkt ist am Dienstag, 3. Juli, um 19 Uhr an der Nächstquelle. Von dort aus wird zum Kindergarten gegangen. Es besteht auch die Möglichkeit zum Mitfahren. Wer abgeholt werden möchte, sollte sich bei Elisabeth Hell, Telefon 06281/3542, oder Judith Heinnickel, 96233, melden.