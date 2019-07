Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Waldhausen.Mit schwersten, lebensgefährlichen Verletzungen musste am Mittwochabend ein Motorradfahrer mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden. Gegen 22.16 Uhr fuhr der Fahrer eines Fords Focus auf der B 27 von Mosbach in Richtung Buchen. An der Kreuzung Waldhausen/Limbach wollte der 35-Jährige nach links in Richtung Limbach abbiegen. Hierbei übersah der Mann den aus Richtung Buchen heranfahrenden 25-jährigen Kradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Biker mitsamt seiner Maschine über den Ford katapultiert wurde.

Zur Hilfeleistung ausgerückt waren 60 Feuerwehrleute aus Waldhausen, Eberstadt, Bödigheim, Einbach und Buchen Stadt. Daneben waren je ein Rettungswagen aus Buchen und aus Mosbach mit sechs Personen vom DRK-Rettungsdienst, vier Helfer vor Ort des DRK aus Buchen, ein Rettungshubschrauber und ein Notarzt an der Unfallstelle. Die Gesamtleitung hatte Feuerwehrkommandant Andreas Hollerbach.

Die Feuerwehr war mit der Verkehrsregelung, dem Binden der ausgelaufenen Betriebsstoffe an dem Personenwagen, der Absicherung der Unfallstelle und dem Ausleuten der Bundesstraße, unter anderem beim Landen des Hubschraubers, betraut. Die B 27 musste für mehrere Stunden – bis gegen 2 Uhr – voll gesperrt werden. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um.

Die beiden Insassen des Pkw wurden leicht verletzt. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf rund 10 000 Euro. i.E./pol

Freitag, 26.07.2019