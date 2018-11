Mozart auf dem Programm

Adelsheim.Der an der Joseph-Martin-Kraus-Musikschule in Buchen unterrichtende Klarinettist Robert Dreksler wird am Volkstrauertag (18. November) in der Marienkirche in Adelsheim zu hören sein. Mit dem Klarinettenkonzert KV 622 von Mozart erklingt ab 18 Uhr eines der berühmten Spätwerke des Komponisten. Begleitet wird Dreksler an diesem Abend vom national und international agierenden Kurpfälzischen Kammerorchester Mannheim.

Neben seiner Unterrichtstätigkeit an der Musikschule in Buchen leitete Dreksler mehrere Jahre die Jugendkapelle und das Holzbläserensemble der Musikschule mit großem Engagement und Begeisterung.

Mit dem letzten Werk des als Wunderkind bekanntgewordenen Komponisten, dem Requiem, KV 626, wird der Konzertabend des Fränkischen Madrigalchors abgerundet. Die musikalische Leitung liegt bei Dieter Kaiser. Ermäßigte Karten gibt es im Vorverkauf bei Schreibwaren Hohmann, Adelsheim; Schreibwaren Rauch, Osterburken; Baulandapotheke, Seckach, und Walter Raum & Idee, Walldürn. Kinder bis zwölf Jahre erhalten eine Freikarte.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 09.11.2018