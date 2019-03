Müllsammelaktion auf den Wanderwegen

Bödigheim.Auf äußerst fruchtbaren Boden fiel der Unterricht bei den Mädchen und Jungen der ersten und zweiten Klasse in der Grundschule von Bödigheim. Nach dem Lehrplan lautete das Thema „Müllvermeidung und Mülltrennung“. Drei der Kinder waren so begeistert und überzeugt von dem, was Lehrerin Martina Walter-Schröpf ihnen vermittelte, dass sie sich am folgenden Tag, ausgestattet mit großen blauen Müllsäcken, auf die Suche nach den Dingen machten, die weniger sorgsame Mitmenschen in der Gemarkung achtlos „entsorgt“ hatten. Die Suche betraf auch den Spielplatz beim Bildungshaus.

Flaschen, Papier, Plastikabfälle und „viele, viele Zigarettenreste“ wurden eingesammelt. Das miese Wetter schien überhaupt nicht zu stören.

Die Begeisterung war so groß – und das Lob der Lehrerin so wohltuend –, dass die Kinder umgehend beschlossen, am Wochenende noch einmal auf Beutezug zu gehen. Nehle Dieterle, Neubürgerin aus dem Baugebiet Hofacker, Emma Heckmann und Luke Unangst – heißen die Helden dieser Pioniertat.

Beschlossen, gesagt und getan! Am Samstag zog die Gruppe, mittlerweile verstärkt um weitere Kinder, wiederum los. Diesmal im Bereich um die Siedlung Griecheltern, entlang der viel begangenen Wanderwege zwischen Bödigheim und dem Sanatorium (Eberstadt), wurde erneut bei wirklich scheußlichem Wetter reiche Beute gemacht. Diesmal waren zwei Mütter mit von der Partie, denn im Sammeleifer wurde nicht immer auf den Verkehr auf den Wirtschaftswegen geachtet. Auf einem Handwagen wurden die gut gefüllten Säcke zum Hof von Lars Unangst gezogen .

„Nass bis auf die Unterhosen“ – und doch begeistert, lebhaft und mitteilungs- beziehungsweise erklärungsbedürftig – so wirkten die kleinen „Umwelt-Aktivisten“. BW

