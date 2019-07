Multiple Fitness bestätigt

Buchen.„Casino – Das Spiel unseres Lebens“ – unter diesem Motto feierten zahlreiche Jugendliche in der Buchener Stadthalle ihren erfolgreich bestandenen Abschluss an der Karl-Trunzer-Werkrealschule. Während 54 Neuntklässler aus den Händen von Rektor Walter Scheuermann das Hauptschulabschluss-Zeugnis entgegen nehmen durften, bekamen 18 Zehntklässler das Zeugnis mit dem Mittleren Bildungsabschluss überreicht. Mit einem ansprechenden Rahmenprogramm und einem Empfang wurden diese Erfolge gebührend gefeiert. Begonnen wurde der Abend mit einem von Kaplan Julian Donner passend zum Thema zelebrierten Gottesdienst in der Stadtkirche St. Oswald.

Eltern und Geschwister waren anschließend in die Stadthalle gekommen, um mit den Jugendlichen, den KTS-Mitarbeitern, ehemaligen Lehrkräften und vielen Ehrengästen den erfolgreichen Schulabschluss zu feiern. Dabei bestand das Programm nach der Begrüßung von Konrektor Andreas Philipp und der musikalischen Darbietung von Julia Wroblewski (7b) und dem Musik-Lehrer Ralf Bundschuh aus einer Mischung aus Reden und einigen von den Abschlussklassen selbst gestalteten Beiträgen.

Gratulanten auf der Bühne

„Die Einsätze sind getätigt – heute fahrt ich euren Gewinn ein“, hatte Konrektor Philipp zur Begrüßung versprochen; und so durften die beiden Moderatorinnen Debora Jovanovski und Salma Hamrita einige Gratulanten auf der Bühne begrüßen. Bürgermeister-Stellvertreterin Ruth Weniger überbrachte die Glückwünsche von Stadtoberhaupt Roland Burger und dem Gemeinderat, bedankte sich bei den Eltern, Lehrern und sonstigen Helfern für die Begleitung und die geleistete Arbeit und bezeichnete die Abschlusszeugnisse als „gute Basis, auf die man aufbauen kann“. Auf die Wegbegleiter Kraft, Energie und Mut hoffte auch die Elternbeiratsvorsitzende Mandy Fischer-Ludwig, die sich in ihrem Grußwort recht schnell und ganz bewusst vom Glücksspiel-Motto abwendete. Denn „wir haben es, anders als bei Glücksspielen, ein Stück weit selbst in der Hand, was wir aus unserem Leben machen.“ Auch die drei Klassenlehrer Steffen Keßler (9a), Benjamin Mechler (9b) und Andreas Philipp (10) sinnierten darüber, warum ein erfolgreicher Schulabschluss nur sehr wenig mit Glücksspiel zu tun hat. So wie ihnen ihre komplette Rede in „Casinosprache“ gelang, wünschten sie ihren Schützlingen auch weiterhin: „Setzt nicht alles auf eine Karte und verzockt euch nicht!“

Und auch Schulleiter Walter Scheuermann sah die einzige Verbindung zum Glücksspiel darin, dass es wünschenswert wäre, das Leben spielend meistern zu können. Denn für die fortwährend neuen Herausforderungen sei es fatal, sich nur auf das Glück zu verlassen. Doch die KTS orientiere sich am Konzept der multiplen Fitness, die den mentalen, emotionalen, sozialen, fachlichen und körperlichen Bereich beinhalte; und so hätten die Mädchen und Jungen mit ihren Zeugnissen eine gute Grundlage in Sachen „Fit fürs Leben sein“ erreicht - ohne sich rein auf das Glück verlassen zu müssen. Man habe in der Schule versucht positive Verhaltensmuster zu trainieren und negative abzulegen, denn „die eigene Zukunft wird in der Gegenwart gestaltet“. Mit einem kräftigen Applaus bedankten sich der Schulleiter und die Abschlussschüler bei ihren Eltern, Lehrern, den Mitarbeitern der Schule und anderen wichtigen Wegbegleitern für die geleistete Arbeit und genossen beim Lied „Gut gemacht“ von Ella Endlich ihren Erfolg.

Den Mittelpunkt des Abends bildete freilich die feierliche Überreichung der Zeugnisse und Quali-Pässe sowie die Ehrung von Schülern mit herausragenden Leistungen. Die Klassenpreise erhielten Damla Ates (9a, Durchschnitt 1,3), Cora-Eloisa Krüger (9b, Durchschnitt 1,1) und Violeta Mitrovic (10, Durchschnitt 1,8). Über ein Lob durften sich folgende Neuntklässler freuen: Debora Jovanovski (1,2), Marleen Jülly (1,6), Alina Mechler (1,7), Karina Pepene (1,8), Sorjowana Ibrahim (2,0), Sofie Schucklies (2,0), Andreas Quindt (2,1), Michelle Felgendreher (2,2), Salma Hamrita (2,2) und Samira Kraus (2,2). In der 10. Klasse wurden Haris Lulic für seinen Durchschnitt von 1,9 und Christin Pötzsch für ihren Durchschnitt von 2,2 mit einem Lob bedacht.

Sozialpreis für Damla Ates

Den erstmals vergebenen Sozialpreis für ein besonderes Maß an uneigennütziger, sozialer und verantwortungsbewusster Arbeit erhielt Damla Ates. Und schließlich war die Abschlussfeier auch ein Abend der Dankesworte. Dankesworte der einzelnen Klassen an ihre Lehrer, Dankesworte von Schülersprecherin Damla Ates an die Schulgemeinschaft, Dankesworte von Rektor Scheuermann an Eltern, Lehrer, den Förderverein, die Stadt, die Bildungspartner, die Mitwirkenden an der Feier und dem Gottesdienst und vor allem die Mitarbeiter an der KTS.

Unter die zahlreichen lachenden Augen mischte sich jedoch auch ein weinendes: Nach sechs Jahren vorbildlichem Engagement zum Wohle der Schule und deren Entwicklung scheidet die Elternbeiratsvorsitzende Mandy Fischer-Ludwig (mit dem Schulabschluss ihrer Tochter) aus dem Gremium aus. Mit warmen Worten und einem Geschenk bedankten sich Scheuermann und ihre Stellvertreterin Nicole Hoffmann für den jahrelangen vertrauensvollen Austausch und die gute Zusammenarbeit.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.07.2019