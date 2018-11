Multivision "Im Land der Mitternachtssonne"

Buchen/Mosbach."Norwegen - Im Land der Mitternachtssonne" heißt die Panorama-Multivision am Samstag, 29. Oktober, um 20 Uhr in der neuen Stadthalle Buchen und am Sonntag, 30. Oktober, um 20 Uhr in der Alten Mälzerei Mosbach. Seit 25 Jahren bereist der Fotograf und Kameramann Stefan Weindl die nördliche und südliche Hemisphäre. Immer auf der Suche nach den Bildern dieser Erde. Es ist ihm ein wichtiges

...