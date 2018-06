Museum wird morgen eingeweiht

Anzeige

Hettingen.Das Eiermann-Magnani-Haus wird am morgigen Sonntag eingeweiht. Mit einem Festgottesdienst um 9 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Hettingen, zelebriert von Dekan Pfarrer Johannes Balbach, dem Leiter der Seelsorgeeinheit Buchen, beginnt die Festlichkeit, dem sich um 10.30 Uhr im Lindensaal ein Festakt anschließt. Danach erfolgt gegen 11.30 Uhr die Weihe des neuen Museums durch Pfarrerin Irmtraud Fischer und Dekan Balbach.

Anschließend ist die Gelegenheit zum Mittagessen im Lindensaal gegeben beim gleichzeitig stattfindenden Pfarr- und Kolpingsfest. Hernach kann das Eiermann-Magnani-Haus kostenlos bis 17 Uhr besichtigt und auch ein Museumskatalog käuflich erworben werden. Interessierte sind zu der Festlichkeit willkommen. KM