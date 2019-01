Buchen.„Musical Moments“ von Espen Nowacki ist eine Kreation aus über 20 Musicals. Titel von ABBA, Rockstimmung bei den legendären „Blues Brothers“, schaurige Atmosphäre mit dem „Phantom der Oper“ “ und „We will rock You“ sind in der Show am Freitag, 29. März, in der Buchener Stadthalle zu erleben. Karten gibt es bei den FN.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.01.2019