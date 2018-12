„Musical Moments“ in Buchen

Buchen.„Musical Moments“ von Espen Nowacki ist eine Kreation aus über 20 erfolgreichen Musicals. Titel aus „Evita“, „Cats“, „Elisabeth“, Superhits von ABBA, Rockstimmung bei den legendären „Blues Brothers“, schaurige Atmosphäre mit dem „Phantom der Oper“ und dem „Tanz der Vampire“ und ein grandioses „We will rock You“ sind in der Show am Freitag, 29. März, in der Buchener Stadthalle zu erleben. Karten gibt es bei den Fränkischen Nachrichten. Bild: Andreas Dehne

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 07.12.2018