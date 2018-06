Anzeige

Hettingen.Musik und Gesang vom Feinsten, wurde den Konzertbesuchern am späten Sonntagnachmittag in der Hettinger Pfarrkirche geboten. Der sakrale Raum von St .Peter und Paul ist nicht nur Kulisse sondern auch der richtige Resonanzkörper, der für solch eine besondere Musik benötigt wird.

Zum Auftakt des 90-minütigen Konzerts intonierte das Blechbläserquintett Wolfgang Mackert, Volker Mackert, Christof Mackert, Joachim Kirchgeßner und Joachim Kirchgeßner den Choral von Franz Mücke „Gott grüße dich“, in großer Klangfülle, ehe dann der Vorsitzende des gastgebenden MGV Hettingen Erich Gremminger, neben den Gastchören aus Schloßau und Höpfingen auch Kreischorleiter Michael Wüst und eine stattlichen Anzahl von Zuhörern begrüßte. Er wünschte allen zum Konzert Muse, Einkehr und Besinnung bei geistiger und weltlicher Chormusik. Der MGV Hettingen unter der Leitung von Joachim Kirchgeßner, der zugleich auch Chorleiter des Gastchores Schloßau ist, eröffnete in sehr getragener Singweise mit „Sanctus“ von Friedrich Silcher, dem dann in festlich feierlichem Vortrag „Das ist der Tag des Herrn“ von Felix Mendelsohn Bartholdy folgte. Mit dem Spiritual „O my Lord show me the way“ im Satz von Peter Brettner glänzte der Chor und hier besonders der Tenorsolist Jürgen Seemann aus Altheim, mit einem ausgezeichneten Vortrag. Der MGV Schloßau glänzte nicht minder mit dem Spiritual, Satz und Text von Otto Groll „My Lord, what a morning“, wobei auch hier Tenorsolist Jürgen Seemann brillierte, während dann der Chor das Lied „Über den Sternen“ (Text: F. G. Kloppstock im Satz von F. F. Flemming) in sehr getragener Weise vortrug. Mit dem getragenen festlich feierlichen Vortrag „Forschen nach Gott“ von Konradin Kreutzer und „ Von guten Mächten“ von Othmar Kist sang sich der MGV Höpfingen unter der Leitung von Chorleiter Gerhard Bönig in die Herzen der Zuhörer.

Weiterer Höhepunkt

Mit dem klangvollen Gospel „Swing low, sweet chariot“ und dem majestätischen Choral „Alles was Odem hat“ von Friedrich Silcher, aus dem Psalm160,6 setzte das Bläserquintett einen weiteren Höhepunkt im Konzert. Stimmgewaltig war dann der gemeinsame Auftritt der drei Männerchöre aus Höpfingen, Schloßau und Hettingen die mit „Herr deine Güte reicht soweit“ von A. E. Grell Satz: Jakob Christ sowie dem getragenen Vortrag „Sancta Maria“ von Johannes Schweitzer und „Das Morgenrot“ von Robert Pracht, das sich anfänglich von getragenen und dann zur aufbrausenden Musik entfaltete.