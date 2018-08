Musikalische Vielfalt im Festzelt geboten

Buchen.An jedem Tag etwas geboten wird auch in diesem Jahr beim Schützenmarkt, der zum 189. Mal stattfindet. Von Freitag, 31. August, bis Sonntag, 9. September, gestaltet sich das Programm für das Festzelt folgendermaßen:

Den Anfang macht am Freitag die Band „Free Daze“ um 21 Uhr. Mit dem Eröffnungsumzug um 16 Uhr startet der Samstag, ehe um 17 Uhr der Auftritt der Stadtkapelle und um 19 Uhr die Band „Wildwexxl“ folgen.

Ausrücken der Schützen

Sonntags geht es um 11 Uhr mit dem Frühshoppen der Stadtkapelle los, das Ausrücken der Schützen beginnt um 13.30 Uhr. Mit dem Rockabend der Gruppe „Return“ – Start ist um 19 Uhr – endet das erste Wochenende. Countrymusik von „Nashville“ folgt am Montag um 19 Uhr. Das Frühshoppen der Schützen findet am Dienstag um 10 Uhr im „Prinz Carl“ statt. „Die Hüngheimer“ treten um 19 Uhr auf. Der Mittwoch startet mit dem Kindernachmittag der Heimkinder Seckach und Walldürn um 13 Uhr. Gegen 14 Uhr folgt der Seniorennachmittag mit Unterhaltungsmusik. Für Musik sorgt um 19 Uhr die Band „The Lightnings“. Die Stadtkapelle spielt erneut am Donnerstag um 19 Uhr, freitags finden um 18 Uhr die Königsproklamation im „Reichsadler“ und um 19 Uhr der Auftritt der „Himmelstaler“ statt.

Fackelzug der Reservisten

Musikalisch geht es auch am Samstag um 19 Uhr weiter: „Die Gaudifranken“ treten auf. Der Fackelzug der Reservisten durch die Innenstadt um 20.30 Uhr beendet den vorletzten Tag, ehe am Sonntag zum Abschluss mindestens vier Termine anstehen. Um 11 Uhr beginnt das Frühshoppen mit der „BCH Bloos Band“, um 13.30 Uhr folgt das Kreisschützenfest mit dem Umzug der Kreisvereine. Um 19 Uhr spielt noch einmal die „BCH Bloos Band“, ehe um 19.30 das Einrücken der Schützen stattfindet.

Ob zum Abschluss des Schützenmarktes das große Feuerwerk an der Marienhöhe durchgeführt wird, steht noch nicht fest (siehe Artikel oben).

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.08.2018