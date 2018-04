Musikalischer Saisonauftakt

Anzeige

Sie verstand es ganz zauberhaft, das bis auf den letzten Stuhl besetzte TC-Clubhaus in Schwingungen zu versetzen und ihr Publikum mitzunehmen. Da wurde so manche heikle Situation aus dem Leben gekonnt gesanglich beleuchtet mit Titeln wie „Des wird nix“ oder „Ich geh so gern ins Bett“, mit „So kann dr Rega sei“ oder „Jammern“.

Aufmunterungen

Aber natürlich gab es auch Aufmunterungen und Mutmacher wie „Aufwärts“ und „Gib deinem Weg die Ehre“ oder „Über allem der Himmel“. Offensichtlich traf Elisabeth Sandel mit ihren lebensnahen Texten viele Gedanken ihrer Zuhörer und weckte auch deren Gefühle.

Spätestens beim „Dank an das Leben“, als sich das Publikum beim Mitsingen des Refrains und durch Mitsummen einbrachte, hatten sich die Zuhörer als eingeschworene Gemeinschaft im Kampf gegen die Widrigkeiten des Lebens zusammengefunden.

Kurz gesagt: Der Liederabend erwies sich als schöner und sehr gelungener Start in die Tennis-Saison 2018, die am 22. April offiziell in Götzingen beim TC auch sportlich beginnt.

Und dass dieser Auftakt so wunderbar geklappt hat – und das an einem Freitag, dem 13., sollte wohl ein gutes Omen sein: Bange machen gilt nicht! Vielmehr das Leben mutig anpacken! jm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.04.2018