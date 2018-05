Anzeige

Hettigenbeuern.Den Wonnemonat Mai begrüßte der Musikverein Hettigenbeuern auch in diesem Jahr musikalisch. „Der Mai ist gekommen“: Dieses fröhliche und schwungvolle Maienlied spielen die Musiker aus dem Morretal schon seit 70 Jahren frühmorgens am Maifeiertag an verschiedenen Stellen im Ort. Auch dieses Jahr ließen sie das Lied morgens ab 6 Uhr unter anderem am Rank erklingen. Bild: Helga Schwab-Dörzenbach