Nach der Schneiderlehre ein Ordensmann geworden

Hettingen/Zwiesel.Wie erst jetzt bekannt wurde, starb bereits am Mittwoch, 28. März, im Augustinerconvent in Zwiesel Bayrischer Wald, der langjährige Hettinger Mitbürger Pater Clemens Richter im 85. Lebensjahr und 59. Priesterjahr.

Der Verstorbene kam am 17.September 1933 in Groß- Petersdorf Sudetenland (Kuhländchen) kirchlich zur Erzdiözese Olmütz gehörig, als drittes Kind der Eheleute Josef und Emilie Richter zur Welt. In dieser katholisch geprägten Familie wuchs Erich Richter, so sein bürgerlicher Name, zusammen mit dem älteren Bruder Josef und Schwester Margarete auf. Die Familie Richter, deutschstämmig, traf auch das harte Los der Vertreibung, und so kamen sie nach wochenlanger Irrfahrt in der Teufelsklinge in Seckach an und wurden dann nach kurzem Aufenthalt dort, nach Hettingen angewiesen und in die Wohnung von Karl Müller zugeteilt.

Neue Heimat gefunden

Hier wohnte die fünfköpfige Familie in sehr beengten Wohnverhältnissen über mehrere Jahre, bis sie Mitte der 1950 er Jahre in der Neuen Heimat Siedlung in Seckach ein Eigenheim bauten. Erich Richter ging noch ein Jahr in die Hettinger Volksschule und erlernte dann auf Vermittlung von Pfarrer Heinrich Magnani, in der Caritasschneiderei Josef Mechler in Hettingen zusammen mit Ferdinand Kern das Schneiderhandwerk. Als Mitglied der „Jungen Aktion“ der Ackermann-Gemeinde, kam er öfters zu Tagungen nach Messelhausen ins Taubertal, wo die ersten Kontakte zum Augustinerorden begannen. Nach Abschluss der Schneiderlehre fand Erich Richter in Stuttgart einen Arbeitsplatz. Hier begegnete er dem Augustinerpater Paulus Sladek und seinen Mitbrüdern, die in Sillenbuch ein neues Kloster erbauten. Jetzt reifte in ihm der Wunsch Ordenspriester zu werden, der schon von Kindesbeinen an in im schlummerte. Er stieg damit in die Fußstapfen seines Großonkels des Johann Gregor Mendel, dem berühmten Genetiker und Verfasser der Vererbungslehre „Mendelsche Regeln“, der selbst Augustinermönch und sogar Abt des Augustiner Klosters in Alt-Brünn war.