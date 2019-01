Nach Unfall einfach weitergefahren

Buchen.Mit ihren Außenspiegeln sind zwei Transporter am Montag zusammengestoßen. Ein 54-Jähriger war gegen 7 Uhr mit seinem LKW aus Richtung Großeicholzheim kommend in Fahrtrichtung Waldhausen unterwegs, so die Polizei. Am Steuer des entgegenkommenden Kleintransporters saß eine bislang unbekannte Person. Nachdem sich die Spiegel beim Vorbeifahren gestreift hatten, fuhr diese einfach weiter und entfernte sich von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Fahrzeuge hinter Transporter

Nach Angaben des 54-Jährigen befanden sich mehrere Fahrzeuge hinter ihm, weshalb die Polizei Buchen nun auf Hinweise hofft. Zeugen, die am Montagmorgen zwischen Großeicholzheim und Waldhausen unterwegs waren und einen Kleintransporter bemerkt haben, sollen sich unter der Telefonnummer 06281/9040 beim Polizeirevier Buchen melden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.01.2019