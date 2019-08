Nach Unfall einfach weitergefahren

Buchen.Ohne anzuhalten, fuhr der mutmaßliche Verursacher eines Unfalls am Dienstagmorgen einfach weiter. Ein 47-Jähriger fuhr mit seinem Seat die Straße von Langenelz in Richtung B 27. Vor ihm war ein Lkw, den er überholen wollte. Dazu scherte er nach links aus, um zu sehen, ob Gegenverkehr kommt. Das war so und sein Seat blieb mit dem Außenspiegel des entgegenkommenden VW Multivan hängen. Trotz des entstandenen Sachschadens fuhr er einfach weiter. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs wendete und verfolgte den Seat. Am Ortseingang von Mudau gelang es ihm, den 47-Jährigen zu stoppen. Gegen diesen wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. Der entstandene Sachschaden am VW wird von der Polizei auf über 1000 Euro geschätzt.

