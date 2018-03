Anzeige

Buchen.Die Eine-Welt-AG des Burghardt-Gymnasiums veranstaltet am Mittwoch, 14. März, um 18 Uhr in der Cafeteria des BGB einen informativen Abend unter dem Motto „Nachdenkliches und Kurioses aus der Einen Welt“, für den noch wenige Plätze über das Sekretariat reserviert werden können.

Die AG-Mitglieder Stefan Trautrim und Lara Hahn werden jeweils von ihrem einjährigen Auslandsaufenthalt in Japan und den USA berichten. Als ehemalige BGB-Schülerin konnte Dorothea Gramlich für einen Vortrag gewonnen werden. Sie verbrachte nach dem Abitur ein Jahr in Argentinien.

Neben den genannten Ländern wird der Blick diesmal auch nach Australien gerichtet werden. Ein Bericht über die aktuelle Lage in Ghana und neueste Nachrichten über die Entwicklung des Bopa-Colleges, für das sich die Arbeitsgemeinschaft besonders stark engagiert, ist auch in diesem Jahr obligatorisch. So wurde beispielsweise am BGB-Wandertag 2017 die Idee eines Sponsorenwandertags realisiert.