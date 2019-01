Nachverteilung findet im Juni statt

Buchen.Im Juni vergangenen Jahres waren in Buchen mit allen Stadtteilen erstmalig die roten Säcke für Störstoffe verteilt worden. Laut KWiN werden diese im Juni diesen Jahres wieder rollenweise nachverteilt. Die Verteilung der Störstoffsack-Rollen erfolgt kostenfrei; die Anzahl in Abhängigkeit von den vorhandenen Bioenergietonnen mit grünem Deckel des betreffenden Haushalts. Zusätzliche Säcke können rollenweise beim Rathaus oder im Z.E.U.S.-Kompentenzzentrum in Buchen, an der Zufahrt zur Deponie Sansenhecken gekauft werden. Wo die roten Störstoffsäcke dauerhaft nicht ausreichen, können auch Tonnen für Störstoffe mit rotem Deckel bei der KWiN bestellt werden, zum Beispiel bei größerem Anfall von mineralischer Tierstreu, Holzasche oder bei Windelabfällen. Für die Bestellung der Störstofftonnen ist ein eigenes Formular erforderlich. Dieses kann bezogen werden unter www.awn-online.de/downloads oder bei der KWiN unter Telefon 06281/9060.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.01.2019