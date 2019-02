Nächster Hinweis auf den Schatz

Götzingen.Zu seinem traditionellen Jägerball lädt der Musikverein Götzingen am Samstag, 2. März, in den „Getzemer Narrentempel“ ein.

Im Vorfeld des Events können sich Interessenten an einer Schatzsuche beteiligen. Bis Freitag gibt es an dieser Stelle täglich Hinweise auf das Versteck. Wer wohl den Schatz - 2 Eintrittskarten plus 50 € Ver-zehr-Bon warten auf den erfolgreichen „Gold-Schürfer“ - heben wird?

