Närrische Singstunden und Spiele

Buchen.Im Mehrgenerationentreff gibt es diese Woche wieder ein abwechslungsreiches Programm.

Beim Mittagstisch „Tischleindeckdich“ gibt es heute von 11.30 bis 13.30 Uhr gegen eine Spende ein einfaches Mittagessen (Suppe oder Eintopf) im Treff. Ab 19.30 Uhr findet Line Dance statt. Der Kaffeetreff ist morgen um 15 Uhr. Abends um 19 Uhr trifft sich die Selbsthilfegruppe Adipositas im Mehrgenerationentreff.

Bei der Ausgrabung dabei

Am Donnerstag, 28. Februar, ist ab 14 Uhr Spielenachmittag. Der offene Singkreis des Mehrgenerationentreffs trifft sich gegen 18.15 Uhr bei der Fastnachtsausgrabung am Alten Rathaus in Buchen. Anschließend geht es gemeinsam zum Mehrgenerationentreff, wo eine närrische Singstunde mit lustigen Liedern, diversen Leckereien und passenden Getränken stattfindet.

Im Zeichen der Fastnacht

Auch die Spielgruppe am Freitag, 1. März, steht unter dem Zeichen der närrischen Phase. Die Spielgruppe beginnt nach dem Schmutzigen Donnerstag ausnahmsweise erst um 10 Uhr. An diesem Vormittag dürfen Eltern, Großeltern und Kinder gerne verkleidet zur Spielgruppe in den Treff kommen.

Die nächste Woche startet am Dienstag, 5. März um 19.30 Uhr mit Line Dance. Am Aschermittwoch, 6. März, findet ab 15 Uhr der Kaffeetreff statt. Am Donnerstag, 7. März ist um 14 Uhr Spielenachmittag und ab 18 Uhr offenes Singen. Am Freitag, 8. März, ist um 17 Uhr der Termin „Abendessen – Gemeinsam Kochen und Genießen“.

Auch das Angebot „Probleme mit Smartphone, Computer & Co? Reden wir doch mal drüber!“ gibt es im Mehrgenerationentreff, hierfür sollen vorab individuelle Termine vereinbart werden. Drei Personen versuchen, Fragen im Umgang oder bei Schwierigkeiten mit einem Gerät zu klären.

Der erste Schritt ist ein Anruf, es soll eine Nachricht auf den Anrufbeantworter, Telefon 06281/960583, gesprochen werden, dann erfolgt ein Rückruf. Die Beratung wird von drei Personen mit jeweils speziellen Kenntnissen angeboten.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.02.2019