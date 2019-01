Närrischer Fahrplan der Berkediebe

Hainstadt.Das Ordensfest der FG Heeschter Berkediebe für alle Aktiven findet am morgigen Samstag im Gebäude der Lebenshilfe Buchen statt. Beginn ist um 18.46 Uhr.

Der Kartenvorverkauf für Prunksitzung und Zigeunerball findet am Samstag 9. Februar, ab 16 Uhr in den Räumen des Rathaus statt. Am Abend startet die Narrenring-Eröffnungssitzung in der Nibelungen-Halle Walldürn. Der Jubiläumsumzug der FG Aaldemer Dunder findet am Sonntag, 10. Februar, ab 14.11 Uhr statt. Der Narrenring-Umzug ist am 24. Februar ebenfalls um 14.11 Uhr. An beiden Umzügen sind die „Heeschter“ mit dabei. Die Große Prunk- und Fremdensitzung der FG Heeschter Berkediebe findet am Samstag, 16. Februar, in der Sport- und Mehrzweckhalle statt. Beginn ist um 19.46 Uhr. Der Hollywood-Ball der Spvgg Hainstadt findet am Samstag, 23. Februar, ab 20 Uhr statt. Der Schmutzige Donnerstag startet um 18.46 Uhr mit dem Berkediebe-Spiel am Bild und der anschließenden Rathausstürmung. Weiter gehts danach zur Berkediebe-Party in die Halle. Am Freitag, 1. März, beginnt um 18 Uhr der Jugendball in der Halle. Die Abholung der Kinder um 22 Uhr muss gewährleistet sein. Ebenfalls am Freitag findet ab 19.59 Uhr der allseits beliebte Kappenabend des Musikvereins im Rathaus statt.

Der Sonntagmorgen steht wieder im Zeichen des Närrischen Frühschoppens beginnend mit dem Sternmarsch um 10 Uhr aus den Heeschter Ortsteilen. Am Sonntag-abend startet der Zigeunerball um 19.31 Uhr. Dabei gilt wie Immer: „Essen Ihr – Getränke wir!“ Das Rosenmontags-Treiben findet in den Heeschter Strassen und Gassen sowie rund ums Bild statt. Pünktlich am Faschenachts-Dienstag startet um 14.11 Uhr der Heeschter Umzug. Im Anschluss gehts in die Halle zum Kindernachmittag ehe gegen 22 Uhr die Faschenacht am Bild verbrannt wird. Zum Abschluss der Kampagne heißt der Schützenverein Hainstadt am Aschermittwoch ab 19 Uhr zum traditionellen Hering-Essen willkommen.

