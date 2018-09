Närrisches Jubiläum steht bevor

Hardheim.In der der Jahreshauptversammlung der FG „Hordemer Wölf“ am Mittwoch im Feuerwehrgerätehaus wurde der Vorstand wie folgt neu gewählt: Michael Grimm Vorsitzender, Markus Hoffmann Vizepräsident, Daniela Jodlowski Kassierin. Neue Beisitzer sind Heidi Thermann, Bernhard Ebert und Karl-Heinz Haas. Schwerpunkt in der kommenden Kampagne wird die Feier des 66-jährigen Bestehens der FG sein.

Nach der Eröffnung der Jahreshauptversammlung durch Vorsitzenden Michael Grimm trug Vanessa Kuhn den Bericht der Schriftführerin vor. Darin wurde deutlich, dass 2017 wieder eine arbeitsreiche, dadurch aber auch erfolgreiche Kampagne war. Erinnert wurde an die Sitzungen der FG und deren einzelner Gruppierungen sowie die traditionell angebotenen Veranstaltungen. Neben viel organisatorischer Arbeit war eine große Zahl von Auswärtsbesuchen bei befreundeten Gesellschaften zu bewältigen.

Aber die „Wölfe“ waren nicht nur an Fastnacht aktiv. Sie pflegten das Vereinsleben zum Beispiel beim monatlichen Stammtisch und wirkten wieder bei verschiedenen örtlichen Veranstaltungen mit.

FG-Präsident Daniel Weber ließ die einzelnen fastnachtlichen Ereignisse wie das Ordensfest, Prunksitzung und Kindersitzung, aber auch die Beteiligung an Veranstaltungen des Narrenrings nochmals Revue passieren. Er war sehr zufrieden mit dem Erfolg, der Programmdauer und den Angeboten. Das Konzept habe sich bewährt.

Erfreut war Weber über den erneut großen Zuspruch und den erfolgreichen Verlauf der Prunksitzung: „Alles lief rund.“ Die hohen Erwartungen und Qualitätsstandards seien erfüllt worden.

In diesem Zusammenhang galt der Dank des Präsidenten allen an der Vorbereitung und Durchführung der Prunksitzung sowie der BBO-Prunksitzung beteiligten Aktive, die er aufmunterte: „Bleibt am Ball, um die Hordemer Fastnacht weiter nach vorne zu bringen“.

Rückblick gehalten wurde auf den Schmutzigen Donnerstag, die bestens besuchten Bad-taste-Party, den spektakulären eigenen Umzug mit anschließendem Narrentreffen auf dem Schlossplatz sowie die Beteiligung an den Umzügen in der Umgebung. Alles in allem war es eine sehr positive Kampagne, wie Daniel Weber konstatierte.

Nach dem Kassenbericht von Daniela Jodlowski ging Vorsitzender Michael Grimm den Fragen nach „Wo steht der Verein und wo wollen wir hin?“ Herausgestellt wurde die erfolgreiche Arbeit des Fördervereins, ehe Michael Grimm anhand von Bildern die für ihn sehr erfreulichen Aktivitäten und die noch erfreulichere Mitarbeit von insgesamt 144 Akteure hervorhob. In Sachen Wagenbau kam er auf das Bemühen um einen neuen Ritterwagen zu sprechen.

Antje Heim ließ den von ihr zusammen mit Hans Jürgen op te Roodt erarbeiteten Kassenprüfbericht folgen und bestätigte Daniela Jodlowski einwandfreie Führung der Kassengeschäfte.

Nach dem Lob von Bernd Spatz für die „super Arbeit“ der Verantwortlichen und der Entlastung des Vorstandes wurden die bisherigen Verantwortlichen in ihren Ämtern bestätigt und drei neue Beisitzer gewählt. Die ausscheidenden Beisitzer Saskia Emmenecker, die weiterhin die Wolfsgarde betreut, Daniel Mairon und Jürgen Neuberger (seit 1996 unter anderem Vizepräsident, zweiter Vorsitzender und Beisitzer im Vorstand) wurden mit Anerkennung und Dankesgaben für ihr Wirken verabschiedet. Als Kassenprüfer wurden Antje Heim und Jürgen op te Roodt bestätigt.

Präsident Daniel Weber richtete dann den Blick nach vorne. Die internen Eröffnung der neuen Kampagne findet am Elften-Elften (Sonntagmorgen) in die Wolfsgrubenhütte statt. Eine Bilderausstellung soll es anlässlich des 66-jährigen Bestehen geben. Dafür wird ein Organisator gesucht. Interessenten melden sich beim Präsidenten.

66-jähriges Bestehen

Zu Beginn der Jubiläumskampagne soll die offizielle Fastnachtseröffnung am Samstag, 17. November, auf dem Schlossplatz ein Highlight werden. Um 18.30 Uhr ist ein Narrengottesdienst, um 19.30 Uhr beginnt der Fastnachtsauftakt mit Vorstellung des neuen Ritterpaares um 20. 11 Uhr und der Verpflichtung der Elferräte. Für musikalische Gestaltung und das leibliche Wohl wird gesorgt. Einen weiteren speziellen Jubiläumsabend wird es nicht geben.

Die Kinderprunksitzung 2019 wird gleichzeitig die Jugendverbandssitzung des Narrenrings sein. Abschließend wurde auf die Ausarbeitung einer neuen Ehrenordnung hingewiesen. Z

