Nationale sowie internationale Neukontakte geknüpft

Buchen.OKW Gehäusesysteme nahm zusammen mit dem ebenfalls in Buchen ansässigen Unternehmen Hoffmann + Krippner an der Fachmesse „embedded world“ teil. Diese Kooperation verspricht eine perfekte Abstimmung zwischen kundenspezifischen Bedienelementen und individuellen Gehäuselösungen.

Die Messe „embedded world“ in Nürnberg ist die internationale Weltleitmesse für Embedded-Systeme. Auf dem gemeinsamen Messestand von OKW Gehäusesysteme und Hoffmann + Krippner wurde den zahlreichen Fachbesuchern das vielfältige Leistungsangebot beider Unternehmen dargestellt. So lassen sich kundenspezifische Bedienelemente mit OKW Gehäusen und Drehknöpfen optimal zu einer individuellen Kundenlösung verwirklichen. Das ausgestellte Leistungsportfolio kam bei den Besuchern sehr gut an. OKW Gehäusesysteme präsentierte neben zahlreichen Kunststoffgehäusen und Drehknöpfen als besonderes Highlight das neue Aluminium-Profilgehäuse Smart-Terminal. Die Gehäusereihe bietet Robustheit und Eleganz zugleich, drei Größen mit viel Platz für großvolumige Einbauten sowie eine Vielzahl an technischen Vorteilen. Auch die variantenreiche Tischgehäusereihe Evotec sowie das Wearable-Gehäuse Body-Case, mit neuer, optionaler Ladestation, stießen auf reges Interesse.

Hoffmann + Krippner ist führender Anbieter von kundenspezifischen Folientastaturen und komplexen Eingabesystemen. Die Fachbesucher konnten sich über das umfangreiche Leistungsportfolio von der reinen Eingabefront bis hin zu kompletten Embedded-Systemen informieren. Verschiedenste Exponate zu beleuchteten Folientastaturen, kapazitiven Eingabesystemen, Touchpanels und Sensorik wurden vor Ort präsentiert.