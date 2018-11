Neuauflage in der Buchener Stadthalle

Das Benefiz-Open-Air in Hainstadt im Sommer war ein voller Erfolg. Nun planen die Organisatoren für den 15. Dezember ein weiteres Konzert für den guten Zweck, dieses Mal in der Stadthalle.

Buchen. Neue Jahreszeit, neuer Austragungsort, neues Konzept – und Teile der „Prime Session“-Band werden auch zum ersten Mal dabei sein: Am 15. Dezember findet in der Buchener Stadthalle nach dem erfolgreichen Open-Air im Sommer in Hainstadt das zweite Benefiz-Konzert statt. Veranstalter Blackout Eventmanagement und Katja Steimer von der Cocktail-Bar Bar-Bamas, die den Abend organisieren, haben sich mit Wolfdieter Hieke von der „Prime Session“ etwas Besonderes einfallen lassen. Erneut soll ein Teil des Gewinns, der nach Abzug der Kosten von den Eintrittsgeldern übrigbleibt, für einen gemeinnützigen Zweck gespendet werden.

Zuschauer haben es in der Hand

Im Unterschied zur Premiere im Juli haben es die Zuschauer wortwörtlich in der Hand, wem sie das Geld zugutekommen lassen. Vor Beginn des Konzerts erhält jeder einen Chip, mit dem in einer Wahlurne eine soziale Einrichtung ausgewählt werden kann. Über Facebook hatten die Organisatoren die Fans aufgefordert, Vorschläge zu machen. Die mit den meisten Likes haben es in die Endauswahl gepackt: das Kinderheim Walldürn, die Mobilen Retter Neckar-Odenwald, die Lebenshilfe Buchen und das Tierheim Dallau. „Das Geld geht an die Einrichtung, welche die meisten Chips bekommt“, erklärt Hieke das Prozedere. So könne jeder selbst entscheiden, was ihm mehr am Herzen liege. „Wir haben vier interessante Bereich, da ist für jeden eine Herzensangelegenheit dabei.“

Keine Auktion

Die Besucher bekämen am Eingang erklärt, wie sie wählen können, und bis kurz vor Konzertende sei dann Zeit, sich zu entscheiden. Das Ergebnis werde dann ausgezählt und bekanntgegeben. Eine Auktion wie in Hainstadt wird es dagegen nicht geben. „Das ist zu kurzfristig, solche gespendeten Accessoires wie im Juli aufzutreiben“, so Hieke. In Hainstadt wurden unter anderem eine von den Toten Hosen signierte Musik-Box, eine Platin-Auszeichnung für das PUR-Album Abenteuerland und eine signierte E-Gitarre der Metalband Bullet for my Valentine für den guten Zweck versteigert.

Die Besetzungsgröße der „Prime Session“-Band wird ungefähr die gleiche sein wie im Sommer, doch Großteil davon wird zum ersten Mal mitmachen. So ist beispielsweise der Rapper Soul Elements aus dem amerikanischen Virgina dabei und wird eine Zeitreise in die 90er des Hip-Hop unternehmen. Jake Voth alias Sir Jake ist dagegen eher ein Vertreter des Klassik Rock, Anna-Lena Breunig bringt den Pop auf die Bühne.

Gibt es einen Überraschungsgast?

Den Musiker und Sänger David Hanselmann bezeichnet Hieke als „echte Legende“ und sagt: „Er war schon mit Lionel Richie und mit Cher auf Tournee. Bei PUR war er zwölf Jahre die zweite Stimme neben Hartmut Engler und bei der Casting-Show The Voice of Germany war er ein Spitzenkandidat der Juroren.“ Die beiden Musiker der bekannten Band Glasperlenspiel, Nico Schliemann und Bene Neuner, waren bereits im Sommer dabei. Neu ist dagegen der Schlagzeuger Tobias Derer, der bereits mit den Scorpions auf Tour war. Welchen Überraschungsgast es geben wird, kann Hieke dagegen noch nicht verraten. „Wir befinden uns noch in Gesprächen. Das kann alles sehr kurzfristig und schnell passieren, es gibt aber keine Garantie“, erklärt er und verweist darauf, dass im Sommer von Fünf Sterne Deluxe erst eine Woche vor dem Konzert die Zusage kam.

Erfolg entscheidet über Zukunft

Im Juli waren sich die Organisatoren noch nicht sicher, ob aus dem Format eine regelrechte Konzertreihe wird. Mittlerweile sind die Gedankenspiele schon etwas weiter. „Grundsätzlich wollen wir zweimal im Jahr so etwas veranstalten. Klar ist aber auch: Das funktioniert nur, wenn genügend Zuschauer kommen und wir die Kosten decken können“, erklärt der musikalische Leiter der „Prime Session“. Das Konzert sei nicht nur für Fans von Live-Musik gedacht, sondern „auch für all diejenigen, die etwas Gutes tun und einen schönen Abend erleben möchten“.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 29.11.2018